Esplosione a Stoccolma | 20 feriti “Forse bomba”

(Di venerdì 7 giugno 2019) Una forte, causata da un probabile ordigno azionato, ha scosso una zona residenziale a Linkoping, nel sud della Svezia. La deflagrazione, avvenuta la mattina, ha causato il ferimento in modo lieve di venti persone e ha distrutto diversi edifici. La polizia indaga ancora sulle cause e al momento esclude il movente terroristico. "Si e' trattato di una sorta di ordigno, ma non sappiamo ancora nel dettaglio cosa sia stato", ha spiegato Magnus Skoglund, a capo delle indagini. Allo stato attuale "non e' considerato un atto terroristico", ha aggiunto.

