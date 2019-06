Ancona | morto a sette anni per un' otite curata con omeopatia | condannati i genitori

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Una condanna 'simbolica' di tre mesi che si aggiunge a quella a vita: aver perso Francesco, il figlio dinel 2017 fa per un'batterica bilateralecon l'e degenerata in un'encefalite implacabile. IMarco e Maria Stella Bonifazi sono statidal gup diin un procedimento che si è svolto con rito abbreviato, mentre ambre prenderà avvio il processo del medico omeopata di Pesaro, Massimiliano Mecozzi, che aveva prescritto al bimbo di Cagli, nelle Marche, la cura omeopatica. Sentenza di condanna, dolore che si aggiunge a dolore Francesco morì il 27 maggio del 2017 all'ospedale Salesi dia causa di un'che,con rimedi omeopatici e non con normali antibiotici, si trasformò in un'encefalite che non gli diede scampo. Giovedì mattina Paola Moscaroli, gup del tribunale di, ha condannato i, Marco ...

