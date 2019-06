Sia medico | sia ingegnere | nasce la doppia laurea per il dottore del futuro

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) Medtec (crediti: Humanitas University) Parte a Milano il primo corso dial mondo che unisce le competenze della figura delchirurgo con quelle dell’bio. Si chiama Medtec school edalla partnership tra Politecnico di Milano e Humanitas university. Punta a formare ildel, che si imbatterà quotidianamente in temi come la medicina di precisione, le terapie geniche, l’intelligenza artificiale, la neuro-robotica e i big data. Negli ultimi decenni il ruolo delle tecnologie in medicina ha avuto un forte impatto sul percorso di cura dei pazienti, dalla diagnosi fino alla terapia. Sono stati fatti passi in avanti notevoli che hanno contribuito all’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita. È necessario quindi che le nuove leve siano in grado di sviluppare competenze mirate per affrontare situazioni di complessità ...

