Raffaele Follieri | il ' playboy di Hollywood' avrebbe un firmato un preaccordo per il Genoa

Potrebbe essere Raffaele Follieri uno dei due pretendenti misteriosi interessati al Genoa : Il soggetto misterioso in corsa per trattare l'acquisizione del Genoa Potrebbe essere Raffaele Follieri. Diversi indizi portano in direzione del quarantenne di San Giovanni Rotondo, a partire dall'identikit svelato dal giornalista Dario Vassallo nei scorsi giorni su Antenna Blu. Gli input giornalistici di Antenna Blu Il conduttore di 'Diario di Calcio' aveva confidato di conoscere nome e cognome del possibile acquirente del Genoa, concedendo ...