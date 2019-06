Noa aveva una ferita inguaribile Ma la burocrazia non le ha lasciato scampo

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) “La suaera, ma non ho mai pensato che Noa non ce l’avrebbe fatta”. La migliore amica della giovane 17enne che olandese che si è lasciata morire racconta a LaStampa i momenti e la battaglia contro anoressia e depressione che condividevano.Uno scontro vissuto quotidianamente e fianco a fianco che non ha avuto l’epilogo sperato per Noa.“Le ho detto che le volevo un bene dell’anima e che volevo vederla in pace, abbiamo riso della nostra ultima piccola vacanza, due settimane fa”. Poi la 17enne di Arnhem a inizio giugno ha smesso di mangiare e ha deciso di lasciarsi morire.È morta assistita da un’equipe di medici. C’erano con lei i genitori, Lisette e Frans, che avrebbero concordato con i sanitari di somministrare cure palliative e che avrebbero cercato di convincere Noa fino all’ultimo momento a ...

marcocappato : L'Olanda ha autorizzato #eutanasia su una 17enne? FALSO!!! I media italiani non hanno verificato. L'Olanda aveva R… - zanessi : @marcocappato Questa bambina aveva subito violenze sessuali per 3 volte : ora si parla di scandalo su eutanasia (ch… - LuciaAlocchi : RT @marcocappato: L'Olanda ha autorizzato #eutanasia su una 17enne? FALSO!!! I media italiani non hanno verificato. L'Olanda aveva RIFIUTA… -