Massimiliano Gallo e il docufilm su Sarri | “Non ho più voglia di mostrarlo”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il Corriere del Mezzogiorno oggi ha in prima pagina il caso relativo alrealizzato su Maurizioche verrà presentato sabato al Festival di Bologna. “Un racconto particolareggiato del calcio proposto dall’uomo in tuta” che ha incantato Napoli e i napoletani con il suo gioco e la sua filosofia da “comandante senza macchia e senza paura che attacca il palazzo”. Ma qualcosa è cambiato, in questi ultimi giorni l’idea, la possibilità che proprio lui possa essere il prossimo allenatore della Juve ha suscitato qualche perplessità, senso di tradimento da parte dei napoletani. Invece no, isti non avrebbero immaginato che alla vigilia della presentazione del film, il comandante stava per entrare nel «Palazzo», non certo per attaccarlo, ma per saltarci dentro e sedersi nella stanza dei trofei. E proprio l’attore, che è la voce ...

nicoloscarano : Io e Donato Sambugaro lo abbiamo fatto. Abbiamo scritto su Il Napolista. Di quello iato tra la nostra classica pazz… -