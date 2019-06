Kate Middleton usa le extension e sappiamo quali

Rose Hanbury - la marchesa «rivale» di Kate Middleton - rispunta alla cena con Trump : Rose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonSembrava che avesse fatto perdere le sue tracce. E invece. Rose Hanbury, 35enne marchesa di Cholmondeley, vicina di casa di Kate Middleton e William in quel di Anmer Hall, buen retiro di campagna dei Cambridge, è riapparsa alla cena di Stato organizzata a Buckingham Palace in onore di Donald Trump. Di ...

Baby George - il gesto generoso del principino che ha commosso Kate Middleton e William : Baby George ha commosso mamma Kate Middleton e papà William con un gesto da vero principe. Il piccolo avrebbe compiuto un'azione davvero generosa che ha scandato i cuori dei sudditi di sua...

Meghan Markle se ne va con suo figlio. La “colpa” è tutta di Kate Middleton : Tira un’aria strana a Buckingham Palace. E girano voci ancor più strane… Che stanno creando un po’ di scompiglio. Che sta succedendo? Ebbene pare che Meghan Markle stia progettando di trasferire la sua famiglia negli Stati Uniti. Pare che Meghan senta il desiderio di “casa” ma pare anche che senta ancora più forte l’oppressione di Kate e William. Lo ha rivelato al programma radiofonico iHeart, l’esperto reale Rob Shuter. “La duchessa non è ...

Kate Middleton incanta al gala. Melania Trump sparisce e Meghan Markle le snobba : Kate Middleton compare a Buckingham Palace per la cena di Stato col Presidente Trump e la First Lady Melania sparisce. Dopo l’abito di Dolce & Gabbana, in stile Diana, Melania Trump opta per un semplice vestito da sera bianco di Dior con candidi guanti lunghi. Complici i capelli raccolti, la moglie del Tycoon sembra pronta per andare all’altare, manca solo il velo. La First Lady è visibilmente emozionata e sembra un po’ ...

Agnello di Windsor - tiare e protocollo violato. Cronaca di una cena di Stato con Trump - la regina e Kate Middleton : Trump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato ...

Kate Middleton non vuole sedersi vicino a Melania Trump : Kate Middleton, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe rimanere il più lontana possibile dalla first Lady Melania Trump e la visita della coppia presidenziale americana preannuncia scintille a Buckingham Palace. Donald e Melania Trump saranno a Londra, in visita ufficiale, dal 3 al 5 giugno, in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia. La loro visita, però, si presenta già molto complicata dal punto di ...

Melania Trump a Londra osa con lo spacco : sfida Kate Middleton ma è ignorata da Meghan : Melania e Donald Trump sono arrivati a Londra in visita di Stato. Dopo l’omaggio ai reduci del D-Day, sono stati accolti a Buckingham Palace per il pranzo con la Regina Elisabetta. Tra i commensali il Principe Carlo e il Principe Harry, ma di Meghan Markle neanche l’ombra. Un’assenza prevista, la Duchessa del Sussex è in maternità dopo la nascita del piccolo Archie lo scorso 6 maggio. Ma ci si aspettava che essendo cittadina ...

Kate Middleton - il prestigioso club di tennis di George e Charlotte è in rivolta : Guai in vista per l’esclusivo circolo sportivo che Kate Middleton ha scelto per i suoi Royal Babies. William e la duchessa di Cambridge dovranno forse cambiare il club di tennis di George e Charlotte: attualmente infatti il prestigioso Hurlingham club, dove i Royal Babies praticano tennis, è in rivolta per un investimento che non ha fatto contenti i soci del circolo. Fondato nel 1888, questo centro sportivo è considerato tra i più esclusivi in ...

Meghan Markle e Kate Middleton - l'indiscrezione choc : «William e Harry non si sono visti per 6 mesi» : William e Harry ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica, i due fratelli non si sarebbero visti per sei mesi (eventi ufficiali esclusi) e tra di loro per un...

Kate Middleton - che oggi ha «un’amicizia rilassata» con la regina (a differenza di Meghan) : La regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonKate Middleton ci ha messo quasi dieci anni per diventare duchessa di Cambridge, moglie del principe William, futura regina consorte. E dal 29 aprile 2011 – data del royal wedding – a oggi, l’ex borghese figlia di un’ex hostess e di un controllore di volo, ha imparato ...

Kate Middleton - le foto della duchessa - : Fonte foto: GettyKate Middleton, le foto della duchessa 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kate Middleton: ecco la duchessa di Cambridge alle prese con impegni ufficiali e opere benefiche per il Regno Unito e il Commonwealth Kate Middleton è uno dei membri più impegnati nella ...

Kate Middleton e Meghan Markle disertano il Garden Party : Eugenia e Beatrice le sostituisco : Kate Middleton e Meghan Markle grandi assenti al nuovo appuntamento del Garden Party organizzato dalla Regina a Buckingham Palace. Ma Elisabetta non se ne preoccupa e sostituisce le due Duchesse con le nipoti Eugenia e Beatrice di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Le due Principesse danno il meglio di sé in fatto di look, ma il loro allure non è certo paragonabile a quello di Kate e Meghan. A dir la verità, la loro assenza è giustificata. ...

Kate Middleton con una vistosa ricrescita di capelli grigi - : Francesca Rossi Kate Middleton ci ha abituato alla perfezione come caratteristica necessaria di una futura regina, ma gli occhi indagatori degli esperti hanno colto un dettaglio che in parte sgretola quest’immagine patinata Kate Middleton non è solo una duchessa o la futura sovrana consorte del Regno Unito. È una garanzia. Qualunque cosa faccia le riesce bene, qualunque cosa dica non risulta mai sopra le righe. La sua immagine è ...

Kate Middleton - matrimonio con il principe William al capolinea? L'indiscrezione : «Lui la ignora» : Kate Middleton, il matrimonio con il principe William al capolinea? Ecco la verità. Negli ultimi giorni, sui tabloid inglesi si rincorre il rumor di una presunta crisi tra i duchi di...