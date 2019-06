GUERRA IN LIBIA Micalessin | lo stallo tra Serraj e Haftar aiuta l' Isis e al Qaeda

Con chi stanno i terroristi nella GUERRA civile che spezza in due la Libia? : Roma. nella guerra civile in Libia le due parti si lanciano addosso accuse di terrorismo e a volte anche i governi stranieri che le sponsorizzano fanno finta di credere a questa propaganda. Fonti della diplomazia francese e il presidente americano Donald Trump hanno adottato senza protestare e almen

E ora in Libia è allarme crisi bancaria - si rischia “GUERRA economica a fianco di quella militare” : "Una crisi bancaria potenzialmente esplosiva potrebbe ulteriormente destabilizzare" la Libia a fronte del perdurare degli scontri in atto a Tripoli, che hanno vanificato le iniziative per riunificare il sistema bancario del Paese, alimentando così "le prospettive di un'implosione finanziaria e di una guerra economica a fianco di quella militare". Questo l'allarme lanciato dall'International crisis Group (Icg) in un nuovo rapporto intitolato ...

Libia.Onu - embargo armi per stop GUERRA : 02.02 Il Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha chiesto a tutti i Paesi di mettere in atto un embargo sulle armi nei confronti della Libia, sottolineando come prevenire la proliferazione delle armi sia importante per ridimensionare il conflitto in corso e per ristabilire la stabilità nel Paese. Gueterres ha espresso "profonda preoccupazione" per l'arrivo di armi anche dal mare, rimarcando che l'Ue ha esteso il mandato della missione ...

CAOS LIBIA/ "Italia incastrata nella GUERRA tra Qatar e gli altri paesi arabi" : Il presidente del consiglio Conte haincontrat il generale Haftar, che cosa ne sia emerso non è chiaro, ecco il quadro della situazione

GUERRA IN LIBIA/ Attacco a Sirte - la strategia di Haftar per cacciare Serraj : In LIBIA le truppe di Haftar muovono verso Sirte nel tentativo di distrarre le milizie di Misurata dalla difesa di Tripoli. La situazione si complica

Haftar ora punta su Sirte - ancora morti in raid aerei. In Libia la GUERRA continua : Khalifa Haftar apre un nuovo fronte nell'avanzata verso Tripoli con l'invio di forze a Sirte. Fonti militari hanno detto ai media locali che l'Esercito nazionale libico ha dispiegato uomini nella città natale di Muammar Gheddafi nell'ambito dell'operazione avviata quasi 40 giorni fa contro Tripoli. Haftar non ha annunciato ufficialmente l'invio di uomini a Sirte, ma l'Lna ha diffuso foto che mostrano le sue forze marciare verso Sirte. Nei giorni ...

Libia - la GUERRA di Khalifa Haftar per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

GUERRA IN LIBIA/ Italia spiazzata da Usa e Russia - ci restano gli Emirati : GUERRA in LIBIA. Ieri c'è stato un vertice tra Conte e al Serraj, che sembra non aver prodotto risultati. Senza gli Stati del Golfo l'Italia è impotente.

Libia - non solo GUERRA : a Bengasi una piccola fiera del libro tra le macerie : Da una parte le macerie degli ultimi colpi di mortaio, resti di trincee improvvisate per proteggersi, dall'altra pile di libri, baluardi di una vita che non si vuole arrendere. Mentre a Tripoli si ...

Venezuela-Libia - GUERRA fredda 2.0 Russia? No - Usa-Cina la vera sfida : Dal Venezuela alla Libia fino al Medio Oriente. Sembra di essere tornati alla guerra fredda. Ma oggi la vera sfida è tra Usa e Cina. La Russia? Serve a Trump in funzione anti tedesca Segui su affaritaliani.it

La GUERRA in Libia si blocca alla periferia di Tripoli : 'Bisogna perseguire una soluzione di carattere civile e politica. Se si vuole promuovere il dialogo tra gli altri bisogna essere in grado di dialogare con tutti ed è quello che stiamo cercando di ...

GUERRA IN LIBIA/ La trasferta a Tunisi fa vacillare la linea Conte : Ieri a Tunisi si è svolto un vertice intergovernativo, dove si è parlato anche di LIBIA. Salvini sembra pensarla diversamente da Conte

GUERRA IN LIBIA/ "L'Italia deve rimanere a Misurata. E parlare con Putin" : In LIBIA Mosca sta tentando di replicare il modello siriano. I nostri militari? L'Italia non deve cedere al ricatto di Haftar

Haftar bombarda Tripoli - 300 morti nella GUERRA in Libia : ... la compagnia petrolifera Noc ha lanciato l'allarme e chiesto "l'immediata cessazione delle ostilità" che "mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale". La Noc, ...