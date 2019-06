FOX The Big Bang Theory | dal 7 al 19 giugno arriva un canale dedicato alla comedy

dituttounpop

(Di giovedì 6 giugno 2019) FOX The Biguninteropiù popolare degli ultimi 12 anni. Dal 7 al 19Sky 113)Per ricordare The Big, il cui finale di serie è andato in onda a maggio negli Stati Uniti, FOX gli haunintero dal 7 al 19(anche se mancano le ultime due stagioni, i cui diritti sono in mano a Mediaset).Per 12 giorni, come gli anni della serie, su FOX The Bigandranno in onda in rotazione continua le prime 10 stagioni della serie.Ilci farà rivivere le avventure delladei record, che si svolgeranno tutte attorno al divano più famoso di Pasadena. Basta solo non rubare il posto a Sheldon per essere i benvenuti nella casa dei coinquilini più intelligenti della tv.Sarà l’occasione perfetta per rivivere le vicende dei quattro amici, tre ricercatori di fisica e un ingegnere aerospaziale, tra ...

LykosWolf : @FoxVizio Vizio the TV Fox ???? - TooCrazy_Fox : RT @GenAtomics_ASI: NATO/FVEY interoperability with more than 20 MQ-9's operated by allies – MQ-9B changes the game. #CANSEC2019 #TeamSkyGu… - LucaPicafizz : RT @BergonzoniAgent: quando il #calciomercato si fa duro la iena e the fox scendono in campo #soccmel #calcio #CalciomercatoLOriginale #Ca… -