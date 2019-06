Fiorentina | Commisso | “Voglio tenere Chiesa | faremo di tutto”

Cessione Fiorentina - le parole di De Sisti e Vallesi sul probabile arrivo di Rocco Commisso come nuovo proprietario : Le parole all’Adnkronos del cantante Paolo Vallesi, tifoso della Fiorentina, sul possibile passaggio di proprietà: “come tutti, mi auguro che faccia il bene della squadra. L’era Della Valle era oramai finita. E’ una pagina fatta anche di bei ricordi, ma negli ultimi anni il legame era impossibile da ricucire”. Spero – aggiunge Vallesi – possa essere la persona giusta per questa squadra. E’ un ...

Serie A : Miha verso Bologna - Fiorentina a Commisso : Bologna e Fiorentina pongono le basi per la stagione successiva, mettendo a segno dei colpi che vanno oltre il calciomercato.Mihajlovic resterà sulla panchina del Bologna. Non sono bastate le sirene, deboli, provenienti da Roma per far desistere il tecnico che ha cambiato la stagione dei rossoblu. Saputo, quindi, continua a tener fede rispetto alle parole pronunciate ai tifosi dopo la debacle di Frosinone: nessuna intenzione di mollare, ...

Della Valle ha chiuso la cessione della Fiorentina a Commisso : Dopo 17 anni, di cui alcuni vicini alle prime posizioni, la Fiorentina che Diego della Valle ha preso per mano dopo il fallimento e riportato in Serie A si appresta a cambiare ufficialmente proprietario. L'imprenditore della moda, alla guida del gruppo Tod's, l'ha infatti - sia pur non ancora ufficialmente - ceduta al magnate italo americano Rocco Commisso, in cambio di una cifra vicina ai 170 milioni di euro. È questo il risultato dell'ultima ...

La Fiorentina è di Commisso - Nardella : “pronti a fare la nostra parte” : CESSIONE Fiorentina – Per la Fiorentina “sono ore decisive. Aspetteremo l’eventuale definizione del nuovo assetto proprietario. In ogni caso, qualunque sia la proprietà della Fiorentina, noi siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo cercato di fare in questi anni”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti. “Speriamo di poter fare anche ...

Fiorentina - inizia l’era americana : trovato l’accordo con Commisso per 170 milioni. Con i Della Valle un amore mai sbocciato : inizia l’era Della Fiorentina a stelle e strisce. Dopo l’arrivo a Milano, lunedì sera, del miliardario italo-americano Rocco Commisso e l’incontro avvenuto nella mattinata di martedì nell’ufficio milanese dei fratelli Della Valle, secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate le firme delle due parti sul passaggio di proprietà. Manca solo l’ufficialità che avrà bisogno dei tempi tecnici di rito e potrebbe arrivare ...

Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina : La Viola passa in mani italo americane. L’imprenditore calabro statunitense Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. L’ufficialità, però,

Allenatore Fiorentina - Commisso pensa in grande : Ranieri l’idea concreta - l’alternativa e due sogni [FOTO] : Allenatore Fiorentina – Si è da poco conclusa una stagione da dimenticare in casa Fiorentina, il club viola si è salvato all’ultima giornata grazie al pareggio contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter. Dopo una buona prima parte di stagione la squadra è crollata, l’esonero di Pioli ha portato la squadra a disunirsi ed il percorso con Vincenzo Montella non è stato sicuramente ...