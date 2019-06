Fca-Renault,Francia: chiesti solo 5 gg.

Sull'ormai tramontata fusione tra Fca e, i francesi affermano che il fallimento non "ha nulla a che fare"con "interventi politici" di Parigi e che loro non hanno "chiuso nessuna porta". Fonti del ministero francese dell'Economia dicono che Parigi haespresso "l'auspicio che si disponesse di altri 5 giorni per solidificare e assicurare il sostegno" di Nissan all'operazione."Fca non ha voluto aspettare questo tempo e ha deciso di ritirare l'offerta.Non c'è nessuna critica da fare. C'èun timing diverso"tra 2 gruppi(Di giovedì 6 giugno 2019)