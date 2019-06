Disponibile la patch 9 20 di Fortnite che introduce l' oggetto da lancio Inversione

Sekiro Shadows Die Twice : Nuova patch Disponibile da domani : A partire da domani sarà disponibile una Nuova patch per Sekiro Shadows Die Twice, la quale porterà il gioco alla versione 1.03, migliorandolo sotto alcuni aspetti e bilanciando in parte il gameplay. Sekiro Shadows Die Twice: patch 1.03 disponibile da domani Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per tutte le versioni del gioco, dunque PC, PS4 e Xbox One e apporterà le seguenti modifiche e migliorie: Risoluzione di ...