Concorsi per ingegneri | architetti e geometri | inoltro cv a giugno-luglio

La Camera dei deputati assume - maxi Concorsi per centinaia di posti : le figure richieste : Con il via libera dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Montecitorio, è stato approvato il cronoprogramma per avviare una serie di concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale della Camera dei Deputai per gli anni 2019 e 2020. I primi bandi per le selezioni verranno pubblicati in Gazzetta ufficiale entro il 15 luglio 2019.

Concorsi per educatore - funzionario area culturale e bibliotecario : scadenze fino a luglio : Nella Gazzetta Ufficiale n°44 di martedì 4 giugno sono stati emanati nuovi Concorsi pubblici per differenti professioni, tra cui educatore, funzionario area culturale e bibliotecario. I bandi, con scadenze nella seconda metà di giugno e a inizio di luglio, verranno svolti rispettivamente presso il Comune di Desio (per il ruolo di educatore), il Comune di Fabriano (per il funzionario area culturale) e presso il Comune di Marchirolo (per quanto ...

Ricercatori - primari e 495 notai : Concorsi per migliaia di posti lavoro : Tante opportunità di lavoro nella nuova rassegna dei concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione. L?attività di ricerca dei nuovi bandi è frutto della...

Concorsi per educatori - assistenti sociali e Oss : domande a giugno e luglio : Al momento, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato vari bandi di concorso per conto di alcuni organismi pubblici come i comuni italiani, unione territoriale intercomunale e casa di assistenza per anziani, per l'inserimento di ulteriori figure professionali da disporre nelle aree di lavoro situate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a giugno-luglio Il comune di Modena (Emilia Romagna) ha proclamato una selezione pubblica, per prova ...

Concorsi per educatori - psicologi e Oss in tutta Italia : inoltro cv entro giugno : Si avvisa che attualmente sono molti gli enti pubblici come comuni Italiani, istituti ospedalieri, consorzio intercomunale dei servizi socio sssistenziali e società di catalogo, che ricercano nuovo personale professionale da assegnare presso varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a giugno Il comune di Bologna (Emilia Romagna) ha aperto un bando di selezione, per titoli ed esame, per l'attuazione di una ...

ASL e ospedali - Concorsi per dirigente medico : bandi con scadenza a giugno : Nuovi concorsi Pubblici sono stati indetti nell'ambito della Sanità. Negli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", sono pubblicate delle selezioni per dirigenti medici, destinati all'impiego in diversi settori in varie parti d'Italia. Di seguito i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze di questi bandi, espletati dall'Ospedale "Giovanni XIII" di Bergamo, l'ASP di Cosenza e le ASL di ...

Assunzioni per giovani e precari storici - Bussetti : ‘una nuova stagione di Concorsi’ : Assunzioni per precari storici e giovani: il ministro Bussetti ne ha parlato in un’intervista a “Il Tempo”. Ha sottolineato come la proposta dei sindacati legata ai precari con 3 anni di servizio nella scuola alle spalle, è stata accolta favorevolmente. Il decreto Crescita dovrebbe essere lo strumento tramite cui verrà resa operativa. Concorsi e Assunzioni future Sempre nel decreto crescita, saranno previste 25mila Assunzioni (stando ...

Comuni - Concorsi pubblici per funzionari amministrativi e tecnici : scadenza a giugno : La pubblica amministrazione apre a nuove assunzioni in tutta Italia, con gli enti locali che hanno indetto nuovi concorsi pubblici. Dall'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", emergono delle selezioni per istruttori amministrativi, contabili e tecnici in corso in vari Comuni. Può essere utile a tal proposito soffermarsi sui requisiti, sulle modalità di partecipazione e sulle scadenze di questi ...

Concorsi maestre - Bongiorno : “Via libera al Miur per 17mila nuovi docenti”. E ok anche ad aumento stipendio per i presidi : Via libera del ministero della Pubblica amministrazione alle procedure per il reclutamento di quasi 17mila nuove maestre e all’aumento di stipendio per i presidi. Le due novità sono state annunciate dalla titolare della P.a., Giulia Bongiorno. Nel dettaglio, ha spiegato la ministra in quota leghista, si tratta di “10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il decreto dà ...

Scuola - via libera ai Concorsi per 17mila insegnanti : Buone notizie per gli aspiranti insegnanti. C'è l'ok del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, alle procedure per il reclutamento di quasi 17 mila nuove maestre....

Cineca - sciopero solidale degli informatici contro 34 “esuberi” al Policlinico di Roma. A rischio Concorsi e servizio di segreteria : Servizi di segreteria a singhiozzo, concorsi a rischio. Oggi i dipendenti del consorzio Cineca che gestisce l’informatica per l’università scioperano in solidarietà a 34 colleghi impiegati presso il Policlinico Umberto I di Roma trasferiti d’ufficio presso la sede di Bologna, a quattrocento chilometri di distanza. Il Cineca li ha trasferiti perché l’ospedale ha deciso di non affidare più direttamente i propri servizi al consorzio ma di ...

Guardia di Finanza e Difesa - Concorsi per migliaia di posti lavoro : Online la rassegna quindicinale di tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i...