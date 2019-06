Bimbo morì per l' otite dopo cure omeopatiche | condannati i genitori

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Aurora Vigne Il giudice ha accolto la richiesta del pm, Daniele Paci, che aveva accusato idi concorso in omicidio colposo. Il procedimento si è svolto con il rito abbreviato e per entrambi, oggi presenti in aula, la pena è stata sospesaa tre mesi idi Francesco Bonifazi, chea 7 anni per unacurata con rimedi omeopatici che si trasformò in encefalite. Il bambino, di Cagli (Pesaro Urbino)all'ospedale Salesi di Ancona il 27 maggio 2017. Ilera stto seguito da un medico omeopata per tre anni. Lo scorso 24 maggio è arrivato già in gravi condizioni in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il gup del tribunale di Ancona, Paola Moscaroli, ha accolto la richiesta del pm, Daniele Paci, che aveva accusato idi concorso in omicidio colposo. Il procedimento si è svolto con il rito abbreviato e per entrambi, oggi ...

We_Pesaro : RT @VelvetMagIta: #Pesaro, bimbo morì di otite dopo cura con l'#omeopatia: condannati il papà e la mamma. Ecco cosa è successo. #VelvetMag… - infoitinterno : Bimbo di 7 anni morì per otite dopo cura omeopatica: genitori condannati - infoitinterno : Morì per un'otite dopo una cura omeopatica: condannati i genitori. Il bimbo aveva 7 anni -