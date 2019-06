Biglietti Jonas Brothers concerto 2020 Milano | prezzi | come arrivare

I Jonas Brothers live a Milano : ecco i prezzi dei Biglietti : €€€ The post I Jonas Brothers live a Milano : ecco i prezzi dei biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Jonas Brothers a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Jonas Brothers a Milano nel 2020 per un solo evento Italiano. Lo spettacolo si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio prossimo. Segna l'atteso ritorno del gruppo composto dai fratelli Jonas che, dopo il ritorno sulle scene con i primi singoli estratti dal nuovo disco, pubblicheranno un album di inediti il prossimo 7 giugno. L'album verrà presentato dal vivo attraverso una tournée mondiale che ...