Addio al cardinal Sgreccia | luminare di bioetica

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Serena Sartini Era tra i più importanti punti di riferimento del mondo cattolico sul tema della vita Roma È morto ile Elio, tra i massimi esperti die tra i più importanti punti di riferimento del mondo cattolico per le questioni sul tema della vita. Ironia della sorte, proprio oggi avrebbe compiuto 91 anni. Si è spento ieri, nella sua casa romana. A darne l'annuncio è stata la Pontificia Accademia per la Vita, di cui fu presidente dal 2005 al 2008. «Ilè stato sempre protagonista e anima coraggiosa e sapiente della nostra istituzione dichiara la Pontifica Accademia per la Vita in una nota - sostenendo e promuovendo attività di studio e tutela della vita umana di fronte alle sfide della tecnica e dal progresso biomedico». Uno dei suoi ultimi interventi fu sul caso del piccolo Charlie Gard. «Sembra che tutto abbia concorso a ...

domariano_it : #AdDio al #cardinal #Sgreccia: 'ci lascia un #padre e un #maestro, resta un gran numero di figli della sua #anima e… - omalamentsoio : RT @stefanocarlo2: L’amore prezzolato verso il prossimo del clero . Il cardinal bolletta non paga la differenza ? Addio 35 euro, parroco ca… - mottagiuseppe1 : RT @stefanocarlo2: L’amore prezzolato verso il prossimo del clero . Il cardinal bolletta non paga la differenza ? Addio 35 euro, parroco ca… -