Taranto | ArcelorMittal mette in cassa integrazione 1 395 operai

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sono passati solo sette mesi da quando colossoItalia è diventato il proprietario dello stabilimento ex Ilva die oggi per 1.395della struttura è stata annunciata laordinaria per un periodo di 13 settimane.A renderlo noto è stata la stessaItalia, che attribuisce la decisione alla grave crisi del mercato. Lo scenario è molto critico, ma la società "conferma il proprio impegno su tutti gli interventi previsti per rispettare il piano industriale e ambientale, al termine dei quali, con un investimento da più di 2,4 miliardi di euro,diventerà il polo siderurgico integrato più avanzato e sostenibile d’Europa".Il mese scorso la produzione di acciaio preso lo stabilimento diera stata ridotta da 6 a 5 milioni di tonnellate all'anno e oggi a quel calo della produzione fa seguito un calo temporaneo del numero di ...

