Star Wars Jedi | Fallen Order sarà mostrato alla conferenza E3 2019 di Microsoft

Apre in Germania un museo di Star Wars costruito dai fan : Ci sono, ovviamente, Darth Vader e Luke Skywalker, insieme al ripugnante Jabba e a una riproduzione funzionante di R2-D2. La cittadina di Dassow, affacciata sulla costa tedesca del Mar Baltico, è pronta ad accogliere a braccia aperte il suo nuovissimo museo intergalattico, dedicato interamente a Star Wars e ai suoi personaggi più celebri. Una struttura nata dall’impegno di un fan particolarmente motivato, l’avvocato Marc Langrock, ...

Boicottaggio alla recita : il bimbo canta Star Wars al posto della ninna nanna : «Il lato oscuro è forte in lui!». Il commento di Mark Hamill, colui che interpreta da sempre Luke Skywalker, è stato immediato. Difficile non farlo sentendo la marcia imperiale di Star Wars cantata a una recita dell’asilo e non per scelta degli insegnanti. Il bimbo che la intona avrebbe dovuto cantare Twinkle Twinkle Little Star, insomma Brilla stellina, una ninna nanna. Ha preferito far sapere che crede nel potere della forza più che in quello ...

Le prime foto del nuovo parco a tema Star Wars in California : Una passeggiata nel mondo di Star Wars è più o meno ciò che promette il nuovissimo Star Wars Galaxy’s Edge, il parco tematico all’interno di Disneyland ad Anaheim in California dedicato alla saga ideata da George Lucas. La cerimonia d’inaugurazione che si è svolta nelle scorse ore precede di qualche giorno l’apertura ufficiale, prevista per il prossimo 31 maggio. Galaxy’s Edge permetterà di visitare il pianeta dell’Orlo ...

Com’è fatto il nuovo parco divertimenti di Star Wars : In realtà sono due, quasi identici, uno in Florida e uno in California, e sono delle sezioni dei grandi parchi Disney: il primo è stato presentato, e visitato, in questi giorni

Dreams : un fan di Star Wars ricrea una battaglia stellare a bordo di un X-Wing : Le infinite possibilità offerte da Dreams di Media Molecule sono ormai sotto gli occhi di tutti. Gli utenti hanno scatenato la loro fantasia da quando il gioco è in early access e numerosi video hanno dimostrato cosa si può fare con questo ambizioso titolo.Recentemente, qualcuno ha dato nuova vita allo storico Metal Gear Solid in Dreams, un altro utente è riuscito a realizzare un dettagliato sparatutto e, ora, un fan di Star Wars ci "regala" un ...

Star Wars : Knights of the Old Republic potrebbe diventare una trilogia di film : Già nel mese di aprile vi avevamo parlato della possibilità che Star Wars: Knights of the Old Republic potesse diventare un film grazie all'interesse, confermato dalla presidente Kathleen Kennedy, di Lucasfilm.Oggi arrivano delle nuove informazioni molto interessanti grazie a un report proveniente da Buzzfeed. Secondo fonti piuttosto affidabili, il film basato sull'immaginario tratteggiato da Star Wars: Knights of the Old Republic sarebbe già in ...

Star Wars Jedi Fallen Order : EA annuncia data e orario della presentazione del gameplay : Già sapevamo che il gameplay reveal di Star Wars: Jedi Fallen Order era in programma per l'evento E3 di EA, EA Play, ma ora sappiamo esattamente quando vedremo il titolo in azione.Come segnala Twinfinite, EA ha programmato la presentazione per il prossimo 9 giugno alle ore 18:30 italiane. Per inciso, questo reveal è distante un paio d'ore prima della conferenza stampa di Microsoft, in cui è probabile che il gioco faccia un'altra ...

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - nuovi dettagli sul film : https://twitter.com/wordpressdotcom/status/1131172777136934912 Dopo il primo enigmatico teaser diffuso qualche settimana fa, Star Wars: La speranza di Skywalker continua passo dopo passo la sua campagna promozionale. La pellicola, che sarà il terzo capitolo della trilogia sequel in conclusione il prossimo dicembre, è diretta da JJ Abrams, che avrà il compito di mettere un punto alla saga iniziata nel 1977, prima però che Disney inizi una nuova ...

Rogue One : A Star Wars Story : trama - cast e anticipazioni del film : Rogue One: A Star Wars Story: trama, cast e anticipazioni del film Stasera, alle ore 21.25, approda su Italia 1 Rogue One: A Star Wars Story, primo capitolo dell’avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari. Ecco la trama e il cast completo del film di fantascienza del 2016 diretto da Gareth Edwards. La trama di Rogue One: A Star Wars Story Il film ...

Rogue One : A Star Wars Story : trama - cast e curiosità del film con Felicity Jones : Nuovo appuntamento con la saga creata da George Lucas e rilevata dalla Disney nel 2012: lunedì 20 maggio va in onda, dalle 21.25 in poi su Italia Uno, la pellicola Rogue One: A Star Wars Story, il primo della serie di film a tema Guerre stellari che non fanno direttamente riferimento ai principali personaggi riconducibili alla famiglia Skywalker ma, invece, narrano fatti e avvenimenti collaterali a quelli ben noti già esplorati nella saga ...

Rogue One A Star Wars Story streaming : cast e trama film stasera in tv : Rogue One A Star Wars Story è il film stasera in tv lunedì 20 maggio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rogue One A Star Wars Story film stasera in tv: cast La regia è di Gareth Edwards. Il cast è composto da Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Yi-wen Jiang, Forest Whitaker, ...

Star Wars incontra Game of Thrones in un nuovo film top secret : Due delle più grandi saghe del mondo del cinema e delle serie tv, Star Wars e Game of Thrones, si incontreranno in un nuovo progetto cinematografico ancora top secret. A rivelarlo è stato il CEO della Disney, Bob Iger, in una recente intervista in cui ha parlato del futuro di Guerre Stellari, ormai arrivato al termine anche dell'ultima trilogia approdata nei cinema nel 2015, e che proprio nel 2019 avrà la sua fine con Star Wars: the Rise of ...

Il prossimo film di Star Wars verrà dagli showrunner di Game of Thrones : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi Disney aveva annunciato il suo ambizioso calendario cinematografico per i prossimi otto anni e fra le altre cose aveva indicato, a partire dal dicembre 2022, l’arrivo di una nuova trilogia di Star Wars dopo che la saga attuale arriverà a una conclusione con L’ascesa di Skywalker del prossimo dicembre. Non era chiaro però di quale nuova tripletta di film si trattasse: nei mesi scorsi infatti sia ...