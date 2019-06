Red Dead Online | Nuova modalità Nemico Pubblico ed Evento Free roam Re dei Binari

Red Dead Online : Sfida Caccia ad animali selvatici e la Modalità Si Salvi chi può : Dimostra la tua abilità di Cacciatore nella nuova Sfida Caccia ad animali selvatici. Accetta l’invito a questo nuovo evento Free Roam per competere sportivamente con altri Cacciatori. Armi e attacchi contro altri giocatori sono disabilitati, quindi puoi concentrarti esclusivamente sulle tue prede. I punti vengono assegnati in base alle dimensioni degli animali. Quelli di piccole dimensioni valgono un punto, quelli di ...

Nuovi videogiochi in offerta con MediaWorld X-Days : in sconto anche Red Dead Redemption 2 dal 25 maggio : Videogiocatori unitevi e gioite, i MediaWorld X-Days sono tornati ad impazzare sul sito della celebre catena di elettronica di consumo. E, come già accaduto in passato con le stesse modalità, vanno a toccare anche il nostro amato universo in pixel e poligoni, con tanti sconti su console, accessori e sui principali videogame del momento. Prima di andare a snocciolare le offerte più interessanti, è importante sottolineare che gli X-Days sono ...

Nuove missioni Free Roam per Red Dead Online : tra le novità del 22 maggio anche due personaggi storici : Nell'arco della scorsa settimana, In Red Dead Online abbiamo visto l'introduzione della prima di molte missioni Free Roam, di nuovi tipi di missioni e di nuovi personaggi. Questa settimana, due delle figure più amate della storia di Red Dead Redemption 2 sono entrate a far parte del gruppo di personaggi che forniscono missioni nel mondo di questa intensa modalità multiplayer tutta pallottole e spaghetti, finalmente uscita dalla fase Beta tanto ...

Red Dead Online : in arrivo nuove missioni free roam da Black Belle - Sadie e Jake Adler : Nell'arco della scorsa settimana, abbiamo visto l'introduzione della prima di molte missioni free roam, di nuovi tipi di missioni e di nuovi personaggi Red Dead Online. Questa settimana, due delle figure più amate della storia di Red Dead Redemption 2 sono entrate a far parte del gruppo di personaggi che forniscono missioni nel mondo di Red Dead Online."Cavalca fino all'abitazione degli Adler nell'Ambarino o recati nel Lemoyne alla ricerca della ...

Red Dead Online : Nuove missioni free roam e nuovi personaggi : Nell’arco della scorsa settimana, abbiamo visto l’introduzione della prima di molte missioni free roam, di nuovi tipi di missioni e di nuovi personaggi. Questa settimana, due delle figure più amate della storia di Red Dead Redemption 2 sono entrate a far parte del gruppo di personaggi che forniscono missioni nel mondo di Red Dead Online. Cavalca fino all’abitazione degli Adler nell’Ambarino o recati nel ...

Red Dead Online : il bug che mostrava gruppi di cavalli morti e città fantasma è stato fixato : Qualcosa ai limiti dell'horror è successo all'interno di Red Dead Online. Questo fine settimana, molti giocatori hanno riportato di aver trovato una serie di mucchi di cavalli spellati e morti gettati in mezzo alla strada.Altri invece hanno segnalato città fantasma oppure senza animali, oppure ancora personaggi duplicati. In tutto questo alcuni utenti hanno registrato anche arresti anomali se per caso ci si avvicinava alla pila di cavalli morti. ...

Il poker in Red Dead Online non è disponibile in alcuni paesi : L'ultimo aggiornamento di Red Dead Online apporta alcune funzionalità e elementi molto richiesti dai fan, come i poncho e le nuove missioni. Ma l'attività che molti fan erano entusiasti di provare era il poker. Sfortunatamente, a seconda di dove vivete potreste non essere in grado di giocare a poker su Red Dead Online, segnala Kotaku.La scorsa settimana, Rockstar ha rimosso il tag beta da Red Dead Online e nel processo ha lanciato un massiccio ...

Problemi Red Dead Online dopo l’ultimo aggiornamento - cosa succede? : Soltanto una manciata di giorni fa Red Dead Online ha beneficiato di un nuovo aggiornamento da parte dei ragazzi di Rockstar Games, ma i primi report in arrivo dalla community non sono proprio entusiastici. Stando infatti a quanto evidenziato da Gamerant nel corso delle ultime ore, non pochi sarebbero gli utenti del gioco che hanno lamentano arresti improvvisi e apparentemente senza alcuna spiegazione logica dell'applicazione, con la schermata ...

Red Dead Online è giocabile gratuitamente su PS4 per un periodo di tempo limitato : Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Online sarà gratuito per tutti i giocatori PlayStation 4 fino al 27 maggio. Questo riguarda solo la modalità multiplayer e si applica anche a tutti coloro che non sono abbonati a PlayStation Plus, riporta Gamingbolt. Se volete provare l'esperienza di Red Dead Redemption 2 senza pagare, allora potete cimentarvi da ora con l'apprezzato titolo western. L'aggiornamento più recente ha aggiunto molti nuovi ...

Red Dead Online : aggiornamenti al mondo di gioco - nuove missioni - poker e la strada davanti a noi : Tramite un recente comunicato, Rockstar ha annunciato le novità dedicate a Red Dead Online, modalità Online dell'acclamato Red Dead Redemption 2. Ecco quanto riportato dal comunicato:Continua la saga sulla vendetta di Jessica LeClerk, con nuove missioni sia per i giocatori con onore alto sia per quelli senza onore in La terra delle opportunità. Dopo l'epica resa dei conti a Fort Mercer che ha concluso la scorsa serie di missioni, i giocatori ...

Red Dead Online si aggiorna con nuove missioni - poker ed altro ancora : L’aggiornamento odierno di Red Dead Online porta tantissime novità nel gioco: nuove missioni della trama in cooperativa, attività per il Free Roam, aggiunta del poker oltre a tanti miglioramenti e correzioni che vanno a rafforzare l’esperienza di base di Red Dead Online. Questo è solo l’inizio. Il futuro di Red Dead Online non prevede solo miglioramenti continui agli elementi che stanno alla base del ...

Finalmente Red Dead Online non è più una Beta : tutte le novità dell’aggiornamento di oggi 14 maggio : Mentre il CEO di Take-Two guarda al futuro, Red Dead Online delinea un presente assai ricco. Anzi, proprio ricchissimo. La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 - l'ultima avventura western di Rockstar Games apprezzatissima dalla critica e campione di incassi - festeggia infatti un traguardo importante nella giornata di oggi, 14 maggio 2019. La componente Online esce quindi dalla sua fase Beta, in cui si trovava fin dal lancio avvenuto a ...

Rallentano le vendite di Red Dead Redemption 2 : Red Dead Redemption 2 è un enorme successo, anche se le vendite sembrano rallentare, segnala Gamespot. Take-Two Interactive, proprietaria dello sviluppatore Rockstar Games, ha annunciato oggi che il western open-world ha ora distribuito 24 milioni di copie.Un passo in avanti rispetto alla cifra di 23 milioni annunciata da Take-Two a novembre. La crescita per il titolo però sembra rallentare. Red Dead Redemption 2 ha distribuito 17 milioni di ...