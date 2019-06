Pub adibito a vendita droga | chiuso locale in zona Torrenova

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza, con conseguente chiusura, per 30 giorni, di un pub in. Il provvedimento, emesso dal questore di Roma, scaturisce dalla proposta avanzata dai Carabinieri lo scorso 24 aprile, quando al termine di un servizio di osservazione erano finiti in manette i due gestori, una coppia di coniugi romani. In quella occasione i militari accertarono che all'interno deli due spacciavano sostanze stupefacenti. Inoltre, i quotidiani controlli eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno anche permesso di appurare l'assidua frequentazione del pub da parte di numerosi soggetti con precedenti penali.