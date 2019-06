Marco Rizzo PC | “a sinistra manca idea di società realmente alternativa”

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019)(PC): “aun’dialternativa” Tra i pochi partiti a crescere in termini di consensi reali nelle ultime elezioni europee – e non solo in percentuale – è il Partito Comunista, guidato dal segretario. Andando vicino all’1%, il PC si è avvicinato a “La”, l’opzione politica sospinta da Nicola Fratoianni, ex segretario diItaliana. Il Partito Comunista ha più che raddoppiato i propri consensi (+120%, passando da 106.000 a 235.000 voti) rispetto alle ultime elezioni nazionali. Parliamo proprio delle ultime elezioni europee con il segretario del PC,. Facciamo anche il punto della situazione sullo stato di salute dellae discutiamo dei principali temi di discussione in agenda. ESCLUSIVO – l’intervista di Termometro Politico a ...

