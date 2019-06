Le telecamere negli asili non bastano Bisogna imparare da chi fa ‘il terzo mestiere più

telecamere negli asili - perché è una misura insensata : A prima di vista, quella del governo sembra quasi una scelta logica e sana: in fondo, i nostri figli sono diventati la cosa più importante in assoluto, dunque cosa c’è di meglio che proteggerli con una videocamera che controlli le maestre dei nidi, negli ultimi anni e mesi al centro di casi di cronaca che le vedevano sotto accusa per maltrattamenti o incuria? Eppure, le cose sono molto diverse da come sembrano. E in realtà mettere i nostri ...

telecamere - via libera all'installazione negli asili e case di riposo : Convergenza bipartisan sull'emendamento che dà semaforo verde all'installazione delle Telecamere in tutte le aule degli asili (nido e nelle scuole d'infanzia) e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento contenuto nel decreto Sblocca cantieri, firmato da senatori di Lega, M5s, Pd e Forza Italia. La proposta è stata rivista soltanto sulle ...

Diventano obbligatorie le telecamere negli asili e nelle case di cura per gli anziani : Sarà presto obbligatorio installare le telecamere di sorveglianza in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le case di assistenza e cura per anziani e disabili. Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno infatti approvato un emendamento bipartisan.

Si potranno mettere le telecamere negli asili e nelle case di riposo : Un fondo per finanziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili al fine di assicurare loro "la più ampia tutela". Lo prevede un emendamento al decreto Sblocca cantieri approvato dalle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. E' prevista nello stato di previsione del ministero dell'Interno una dotazione di 5 milioni per ...