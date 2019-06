Le 10 cose che non ci mancheranno di iTunes

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) (foto: Apple)ha definitivamente chiuso la propria storia con il keynote del Wwdc 2019 dello scorso 3 giugno con l’ufficializzazione della scissione dell’iconico e storico software in quattro applicazioni più specifiche. Si mette la parola fine a un’era, ma la nostalgia non deve certo offuscare l’evidenza, cioè che Apple aveva le sue buone ragioni per prendere una decisione così importante. Parliamoci chiaro,aveva scritto e segnato il proprio tempo e non si poteva certo più descrivere come il migliore software per la gestione multimediale. Abbiamo scelto 10che non ciaffatto. 1. Interfaccia poco intuitiva C’è poco da fare:è diventato con gli anni un software vecchio nell’anima e davvero poco intuitivo, una sorta di fossile vivente di un passato che non poteva più auto-sostenersi. L’esempio più lampante è ...

MFantinati : Ma come fa Renzi a dire certe cose, lui che frequenta il gruppo Bilderberg e che quando governava con Verdini e Alf… - MarroneEmma : #Repost @FRANCY_Savini with get_repost ··· Oggi @MarroneEmma per te inizia una nuova avventura e a me scoppia il c… - Linkiesta : Il #redditodicittadinanza crea nuovi disoccupati. #Quota100 diminuisce il tasso di occupazione. Per la prima volta… -