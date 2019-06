La Ue dà il via alla procedura per debito Di Maio | «Quota 100 non si tocca»   Fisco e

Clima - appello alla sostenibilità dalla Casellati : “Le istituzioni hanno una sola via percorribile” : “Le istituzioni di tutto il mondo hanno una sola via percorribile: ispirare le politiche pubbliche ad una totale sostenibilità. Il tema è semplice: dobbiamo fare in modo che le future generazioni possano ricevere le stesse opportunità e le stesse risorse di quante ne abbiamo a disposizione oggi“. A dichiararlo è il presidente del Senato Elisabetta Casellati durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi per ...

Micromobilità - via libera alla sperimentazione dei monopattini elettrici : monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard potrebbero presto diventare a tutti gli effetti i nuovi protagonisti della mobilità cittadina. Proprio in queste ore il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha sciolto le riserve e firmato il tanto atteso decreto sulla Micromobilità, che consentirà di avviare a tutti gli effetti le sperimentazioni di questi mezzi di trasporto alternativi, con l’obiettivo di arrivare al più presto a ...

Diabete e glicemia alta : dalla salvia un valido alleato per tenerli sotto controllo : La glicemia alta, la cui condizione cronica porta all’insorgenza di Diabete di tipo 2, può essere controllata con una corretta, sana e bilanciata alimentazione. In quest’ottica una delle erbe aromatiche più utili a controllare la glicemia, secondo diversi studi, è la salvia. Il Diabete di tipo 2 è una patologia causata da diversi fattori genetici e ambientali, tra cui ad esempio un’alimentazione scorretta, tendente ...

Referendum a San Marino : via libera alla nuova legge elettorale e al divieto di discriminazioni di genere : Modifica della legge elettorale e della Carta costituzionale a San Marino dove ieri sono stati sottoposti ai 34.458 aventi diritto due quesiti referendari confermativi: uno, appunto, sulla legge elettorale e uno, invece, sul divieto di discriminazione per orientamento sessuale. A votare è stato il 41,97% e i sì hanno vinto in entrambi i casi.Per quanto riguarda la legge elettorale, il Consiglio grande e generale dovrà ...

Cycling Stars Criterium 2019 - il percorso e tutti i partecipanti. Da Vincenzo Nibali - Ciccone e Viviani alle vecchie glorie Paolo Bettini e Ballan : Oggi lunedì 3 giugno si disputa il Cycling Stars Criterium, kermesse di ciclismo che andrà in scena per le vie di Belluno in prima serata. Al tradizionale evento parteciperanno tantissime stelle italiane e internazionali che renderanno lo spettacolo davvero unico nel suo genere, sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport che potranno goderselo o per le vie della cittadina veneta oppure in diretta streaming su OA ...

Marco Carta - rilasciato per il furto di magliette alla Rinascente ma rinviato a giudizio : "Non dico chi è stato, però non sono stato io a rubare": ieri, all'uscita del tribunale di Milano, Marco Carta, il cantante di 34 anni, vincitore di 'Amici di Maria De Filippi' nel 2008, e poi, l'anno successivo, del festival di Sanremo, di voglia di parlare ne aveva davvero poca per quanto era scosso. Investito in poche ore da un ciclone mediatico, si è ritrovato in un'aula giudiziaria dopo essere stato fermato venerdì sera perché accusato di ...

Tokyo risponde alla Cina con la sua via della Seta : “Una strada libera e aperta” : Da alcune settimane, il premier giapponese Abe Shinzo ha rilanciato una sua iniziativa del 2012 per far concorrenza alla Via della Seta di Pechino, collegando i Paesi dell’Asia e della costa Africana in un’unica rete di investimenti per lo sviluppo infrastrutturale. ...

Incidente Venezia : entro giugno via le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San Marco : Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferiscono che sulle grandi navi a Venezia il tavolo istituzionale è da tempo in corso. I ministri interessati si vedranno a breve scadenza per tirare le somme sulle opzioni progettuali individuate, allo scopo di trovare la soluzione definitiva migliore, che arriverà presumibilmente entro il mese di giugno, per allontanare le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San ...

Incidente Venezia - WWF : “Un importante campanello d’allarme - via le grandi navi” : “Quello che è accaduto oggi a Venezia, dove la nave da crociera MSC Opera ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio e contestualmente ha avuto una collisione con un battello fluviale è la dimostrazione lampante che il rischio di incidenti per le grandi navi a Venezia esiste ed è estremamente concreto“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Per fortuna quello alla nave MSC Opera è stato un Incidente senza gravi conseguenze ...

Lasse Matberg portato via con l’ambulanza da Ballando con le stelle : Sara Di Vaira: “Lasse Matberg portato via in ambulanza dopo la vittoria a Ballando con le stelle” Ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog Sara Di Vaira, dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2019 con Lasse Matberg, avvenuta ieri sera, al termine della decima e ultima puntata. E proprio nell’intervista in questione, la ballerina ha parlato dell’infortunio che ha colpito il vichingo pochi minuti prima che vincesse ...

viaggio nell’Italia del Giro - dalla Fiera all’Arena : dalla Fiera all’Arena: poco più di quindici chilometri per chiudere, a Verona, il Giro d’Italia 2019, passando per le Torri Massimiliane, note anche come Torricelle. Un’ultima tappa percorsa anche da Edoardo Camurri e dal suo “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 2 giugno alle 14.00 su Rai2 e alle 18.30 su Rai Storia. Tra gli incontri di Camurri, quello con Vittorino Andreoli, per parlare di psicanalisi e ...

Ue - ecco la lettera inviata da Tria Alla fine saltano i tagli al welfare : Arriva in tarda serata la lettera del Governo italiano in risposta ai rilievi di Bruxelles sul debito pubblico, dopo il giallo della bozza circolata nel pomeriggio e poi smentita dal Mef. Nel nuovo testo firmato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria scompare...

Ispica : Consiglio dà il via libera alla rottamazione delle cartelle : Il Consiglio comunale di Ispica ha votato all’unanimità una mozione di indirizzo sulla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle