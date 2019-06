Il giallo dell' imprenditore scomparso nel Piacentino | l' auto ritrovata al porto di Ancona

Breadcrumbing gialloverde. Povero Di Maio - che si accontenta delle briciole : Povero Di Maio. Salvini gli fa Breadcrumbing e lui non lo sa, e allora spera, aspetta, s’illude che il nemico è passato, vinto, battuto e dietro la collina non ci siano che aghi di pino e silenzio e funghi, mentre ci sono infinite distese di rospi da ingoiare. Il Breadcrumbing è un modo di lasciare

Si è lasciata morire di fame e di sete! Noa Pothoven e il giallo dell’eutanasia : Noa Pothoven, la 17enne morta la scorsa domenica, non ha fatto ricorso all'eutanasia, ma si è lasciata morire di fame e di sete a causa della depressione di cui soffriva da anni, da quando aveva subito una violenza sessuale che era ancora una bambina. Nessun decesso assistito da un team medico, dunque, come ha raccontato la stampa italiana e internazionale, ma un vero e proprio suicidio, avvenuto nella sua casa e con il supporto e il consenso ...

Retroscena Roma - offerta a Ten Hag la panchina giallorossa : secco rifiuto dell’Ajax : Secondo i media olandesi, l’Ajax avrebbe rifiutato l’offerta della Roma per il proprio allenatore Ten Hag, che rimarrà dunque alla guida dei Lancieri La Roma ha provato a prendere Ten Hag, l’allenatore dell’Ajax. Secondo quanto riporta il ‘De Telegraaf’, i dirigenti sportivi del club giallorosso hanno fatto un tentativo per portare nella capitale il tecnico che ha portato i Lancieri in semifinale di ...

Playoff Serie B - è apoteosi Verona : i gialloblu ribaltano il Cittadella e tornano in Serie A - finisce 3-0 [FOTO] : 1/16 Claudio Martinelli/LaPresse ...

giallo a Palermo. Ritrovati trenta tonni sul ciglio della strada : Roberto Chifari Il sequestro di tonno al mercato di Ballarò da parte della Polizia e della Guardia Costiera di Palermo Macabra scoperta questa mattina a Misilmeri, nel palermitano, Ritrovati sul ciglio della strada provinciale una trentina di tonni presumibilmente pescati illegalmente Se due indizi fanno una prova allora qualcosa sta succedendo, perché i tonni Ritrovati sul ciglio della strada lasciano più di qualche dubbio. Un ...

TROIKA IN ITALIA/ La verità dietro il giallo della lettera a Bruxelles : C'è stato un giallo ieri sulla lettera di risposta alla Commissione europea che chiedeva conto all'ITALIA del suo livello di debito pubblico

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Giugno : giallo a Chigi. Tria e il mistero delle due lettere : Vento di crisi Guerra sulla lettera all’Ue Di Maio fa infuriare Conte Il premier è stufo – M5S contro il Tesoro“ per la missiva a Bruxelles, ma scoppia il Giallo: chi ha Fatto uscire la prima versione? Sospetti e veleni Lunedì il giorno della verità di Luca De Carolis Il Mitomane di Marco Travaglio Il problema non è Salvini che si crede il presidente del Consiglio. Il problema sono tutti quelli che lo credono il presidente del ...

Il giallo della lettera di Tria alla Ue : «Solo anticipazioni - nulla di vero». Di Maio : «Non ne sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Le ultime ore dell'ad della Film Commission Torino Piemonte : è giallo sulle cause della morte : Un volo dal quarto piano dell’hotel nel cuore della notte. Un gesto che chi lo conosce bene lo definisce “inspiegabile”, oppure solo una tragica casualità, un incidente dopo una serata con i colleghi a Roma. La morte di Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, si tinge di giallo. Un mistero sul quale stanno indagando i carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo che ...

PAOLO TENNA TROVATO MORTO A ROMA/ giallo su caduta dalla finestra dell'ad del cinema : PAOLO TENNA, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, TROVATO MORTO sotto la sua stanza d'albergo a ROMA: suicidio o incidente?

De Laurentiis ha provato ad acquistare il club giallorosso. Questo il comunicato ufficiale della Roma : La Roma smentisce le voci di mercato su un possibile acquisto e cessione del club L’A.S. Roma sul proprio sito ufficiale, ha smentito la notizia di Repubblica di stamane, riguardo al passato, quando ci furono vari interessamenti da parte di terzi ad acquistare il club giallorosso e tra questi c’era anche Aurelio De Laurentiis. Di seguito il testo del comunicato stilato dalla dirigenza Romanista: “Contrariamente ...

Dalla “strana alleanza” al terremoto delle europee : un anno di governo gialloverde : Compie un anno il governo M5s-Lega e, alla vigilia del soffio sulle candeline, non si può dire che goda proprio di ottima salute, scombussolato dal voto europeo che ha ribaltato i rapporti di forza tra i due azionisti della maggioranza. ? Sessantacinquesimo della Repubblica, primo della XVIII legislatura, l'esecutivo di Giuseppe Conte è in carica a partire dal 1 giugno del 2018. La sua nascita, dopo 88 giorni di faticosa 'gestazione', è ...

Siti web scambiati con cloni per rubare i dati : il giallo dell’attacco al dns : Logo dell’operazione Sea Turtle che identifica l’attacco su larga scala ai sistemi dns (immagine: Talos) Il dipartimento di intelligence e di ricerca sulla sicurezza e le minacce informatiche di Cisco, Talos, ha scoperto un sofisticato attacco informatico su larga scala con bersaglio i sistemi dns (domain name system) di agenzie di sicurezza nazionale, compagnie di telecomunicazioni, internet provider e service provider in Albania, ...

Sulla maglia della Roma spunta un… fulmine : presentata la nuova divisa giallorossa [GALLERY] : E’ stata presentata oggi la nuova divisa della Roma per la stagione 2019/2020 “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia Romana e in particolare Giove, il ‘Re degli Dei’ secondo gli antichi Romani“. E’ stata presentata oggi la nuova divisa, per le partite in casa, dell’As Roma per la stagione 2019-20. “L’elemento dinamico che la caratterizza è ...