Ex Ilva | ArcelorMittal mette 1 400 operai dell’acciaieria di Taranto in cassa

Ilva : ArcelorMittal riduce la produzione d'acciaio in Europa : ... di un'economia in fase di indebolimento in Paesi vicini come la Turchia. Continueremo in ogni caso a difendere la correzione di una frontiera verde da introdurre per assicurare che le importazioni ...

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...

Ex Ilva : ArcelorMittal completa copertura di metà del parco minerale : "Sono stati ultimati, nel pieno rispetto dei tempi previsti dall'addendum al contratto di affitto stipulato lo scorso settembre tra AM InvestCo Italy e l'Ilva in amministrazione straordinaria, che ...