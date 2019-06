Difficoltà con il login alla banca online di Intesa Sanpaolo | riscontri ufficiali il 5

Moto2 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Luca Marini continua a volare - Baldassarri in Difficoltà : Nella soleggiata seconda sessione di prove libere del GP d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2019, Luca Marini doma l’Autodromo del Mugello con il tempo di 1:51.886 completando la “giornata perfetta” dopo aver portato a casa anche le prime prove della mattina. Al secondo posto, staccato di soli otto millesimi, si è piazzato Thomas Luthi che è stato il più costante sul passo gara assieme al fratellino di ...

Migranti - barcone in Difficoltà<br>Arriva in soccorso la Marina italiana : Aggiornamento ore 10:00 - Sarebbero finalmente arrivati i soccorsi al gommone in avaria al largo della Libia con una novantina di persone a bordo. È intervenuto il pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare perché le condizioni meteo stanno per peggiorare. Non ci sono ancora conferme di vittime a bordo. Alarm Phone insiste sul fatto che proprio la nave che è intervenuta sapeva del naufragio già da un giorno.A 24h da prima ...

Marina soccorre un barcone in Difficoltà. Ong : “Morta una bambina di 5 anni - poteva essere salvata” : Una bambina di cinque anni sarebbe morta a bordo di un barcone, avvistato ieri mattina in difficoltà a largo delle coste libiche, su cui viaggiano un'ottantina di persone. Già ieri dopo i primi avvistamenti varie Ong avevano chiesto assistenza alla Marina italiana, che si sarebbe trovata poco distante. A quanto denunciato dalla Sea Watch, i militari avrebbero inviato sul luogo un elicottero per monitorare la situazione, senza però procedere al ...

Migranti - Ong : in Difficoltà gommone con 80-90 persone - a bordo una bambina è morta : L'ennesima tragedia nelle acque a largo della Libia. Appello per i soccorsi, soprattutto alla Marina militare italiana che in zona avrebbe il pattugliatore Cigala Fulgosi

Migranti - gommone in Difficoltà al largo della Libia con 90 persone a bordo : nessuno lo soccorre : Un'imbarcazione con 90 Migranti a bordo si trova in difficoltà da ieri al largo della Libia e ha lanciato svariati allarmi attraverso Alarm Phone. «Le persone a bordo - scrive...

Migranti - allarme Ong : in Difficoltà barcone con 80-90 persone a bordo : Si trova in navigazione nelle acque a largo della Libia. Appello per i soccorsi, soprattutto alla Marina militare italiana che in zona avrebbe il pattugliatore Cigala Fulgosi

Migranti - barcone in Difficoltà<br> con circa 90 persone a bordo : Alarm Phone ha lanciato un allarme su una imbarcazione con a bordo una novantina di persone che da molte ore si trovano in grave pericolo e nessuno si sta dirigendo verso di loro ad aiutarli nonostante le autorità italiane, libiche e maltesi sappiano della loro condizione. A bordo ci sono anche 20 donne e 15 bambini, il più piccolo di nove mesi e c'è per loro il rischio di ipotermia. Una donna è incinta e sta molto male. Alarm Phone ha ...

Migranti - nuovo barcone con 90 persone in Difficoltà al largo della Libia : Un gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 Migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, nessuno è ancora intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana che avr...

Migranti : Mediterranea - 'barcone in Difficoltà con 90 persone a bordo' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "C'è un barcone in difficoltà, 90 persone a bordo tra cui donne e bambini. In zona la nave P490 "Cigala Fulgosi". È necessario un intervento urgente. Segnalazione Moonbird @SeaWatchItaly e @alarm_phone". E' quanto scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Pathologic 2 è troppo difficile? Presto arriverà l'opzione che consentirà di modificare il livello di Difficoltà : Lo sviluppatore Ice-Pick Lodge, dopo le critiche dei giocatori, Presto aggiungerà un'opzione che consentirà di modificare la difficoltà in Pathologic 2.Il gioco è una sorta di reinterpretazione della versione originale pubblicata nel 2005 e nonostante sia molto più sfaccettato e bello rispetto al suo predecessore, è senza dubbio molto difficile. Dopo il suo lancio la scorsa settimana, i giocatori si sono lamentati della sua incredibile ...

Nuoto sincronizzato : il sogno del magico bis iridato per Giorgio Minisini e Manila Flamini. La Difficoltà di riconfermarsi : Vincere è complicato, confermarsi lo è ancora di più. Si scrive un’ovvietà ma, in ambito sportivo, trattasi di dogma. Nel Nuoto sincronizzato la stagione che si sta vivendo è importante: il circuito internazionale delle World Series ha dato delle indicazioni ma è chiaro che tutto sarà finalizzato ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), che si terranno nel prossimo mese di luglio. L’Italia ha grandi ambizioni. Dopo quanto messo in ...

Maltempo - agricoltura calabrese in grave Difficoltà : “evidenti le conseguenze dei cambiamenti climatici” : La primavera anomala minaccia l’agricoltura calabrese che dopo gli eventi eccezionali degli scorsi giorni versa in una situazione di grave difficoltà. L’allarme è lanciato dalla Coldiretti regionale sulla base del report effettuato dai propri tecnici “che delinea gli effetti del Maltempo sulle colture, anche se bisognerà però attendere ancora qualche settimana per verificare come reagiranno le piante e quantificare ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Caruso compie un capolavoro contro Munar. Serena Williams accede al secondo turno : Parigi si gode i francesi! Thiem in Difficoltà : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam Parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : inizia lo Slam a Parigi. Le partite in tempo reale : Fabbiano perde il primo set con Cilic - Berrettini in Difficoltà - Kerber in crisi contro Potapova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...