Countdown per LightSail 2 | la navicella alimentata dalla luce solare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019)2: laspazialeè pronta al lancio programmato per il prossimo 22 giugno dal Kennedy Space Center, per mezzo di un razzo vettore Falcon di SpaceX. Obiettivo della missione – spiega Global Science – è dimostrare la capacità propulsiva della pressione di radiazione del Sole. LightSail 2 è stata progettata per navigare attorno al nostro pianeta utilizzando unicamente la spinta della pressione di radiazione sulle vele solari di cui è dotata. Vele che una volta dispiegate consentiranno al veicolo di mantenere la sua orbita grazie al Sole, senza necessità di carburante. Nonostante le sue piccole dimensioni, simili a quelle di un tostapane con un peso pari a 5kg, LightSail 2 porta con sé una grande novità: la sua costruzione è stata finanziata da comuni cittadini, appassionati di astronomia che hanno aderito ...