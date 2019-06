huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nicolavuole evitare che i rapporti turbolenti tra politica e magistratura finiscano ancora una volta per turbare la campagna elettorale, in questa occasione in vista dei ballottaggi di domenica prossima. Certo, il segretario del Pd avrebbe preferito che Cosimo Ferri e, soprattutto, Lucafossero intervenuti in prima persona a chiarire la loro posizione. Ma solo ilè giunto in questi giorni dai due deputati, al centro della bufera per i presunti incontri con Luca Palamara e altri magistrati, che sarebbero stati volti a pilotare le nomine in alcune Procure, come Roma, Perugia e Brescia. Un comportamento inspiegabile e inaccettabile per, soprattutto da parte dell’ex Ministro dello Sport, che lo ha indotto a muoversi in prima persona, per provare a tenere fuori il Partito democratico dall’ennesima buriana ...

fattoquotidiano : Caso Palamara, anche Anm Napoli e del Piemonte si schierano con Milano: “Si dimettano dal Csm i magistrati coinvolt… - HuffPostItalia : Caso Csm, Zingaretti sconcertato dal silenzio di Lotti: “Ora aiuti a fare chiarezza” - masechi : ??#RadioList La crisi del governo è rinviata, quella del Csm è partita. La gravissima situazione dell'organo di auto… -