Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019)dailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio aperto per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza sulla tenuta del Governo il differenziale segna così 279 minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale è pari al 259% non si placano le polemiche nella maggioranza nemmeno dopo L’auto del premier Conte sul suo mandato Poi dopo il braccio di ferro sblocca cantieri Movimento 5 stelle sono da usare con Toninelli emendamento della Lega sottolineo iniziare una stupidaggine non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare cause far cadere il governo non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il Governo è pagato per fare ...

OfficialASRoma : ”Ai tifosi della Roma, ovunque siano”. “Sono rimasto in silenzio nelle ultime settimane, ma ci sono alcune cose c… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Ecco le ultime notizie sul nascente gruppo tra #Fca - #Renault con l’incognita #Nissan L'articolo di Gianluca Zappa https… - UNotizieCalcio : Juventus, si lavora per il ritorno di Pogba - Ultime Notizie Calcio - -