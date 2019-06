Turtle Beach | I nuovi prodotti per l’E3 2019

gamerbrain

(Di martedì 4 giugno 2019), leader mondiale in accessori da gaming, svela oggi iche verranno mostrati per la prima volta all’Electronic Entertainment Expo (E3)la prossima settimana. Per i PC gamer, la compagnia tedesca di, ROCCAT, arriva con il debutto della rivoluzionaria serie Kain di mouse per PC, che introduce un design completamente rinnovato con un innovativo meccanismo di click disponibile in tre differenti modelli in arrivo entro la fine del. In più,mostrerà il suo ultimo modello di cuffie da gaming, le Recon Spark, cuffie entry-level cablate con un look bianco-lavanda perfette per giocare su ogni piattaforma. Juergen Stark, CEO diha diochiarato: La dedizione per il design e l’innovazione del team di ROCCAT è evidente nella nuova linea di mouse Kain, che dispone di ...

GameSailors : Turtle Beach & Roccat svelano nuovi prodotti pronti per il prossimo E3 - News - _PqV_ : Turtle Beach anticipa i prodotti che vedremo all'E3 -