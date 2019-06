Torna il Festival Cerealia | dal 6 al 9 giugno a Roma e nel Lazio

A Milano Torna il Festival dell’amore : Dal 7 al 9 giugno arriva a Milano, ospitato nel giardino e nel Salone d’onore della Triennale, la seconda edizione del Festival dell’amore. Da un’idea di Mario Viscardi, Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, la manifestazione si articolerà attraverso talk, musica, reading, film ma anche con vere dichiarazioni e riti d’amore che vogliono sottolineare la centralità di questo sentimento come modello di vita, proprio in un ...

Ivrea - Torna “La grande invasione” : il festival della lettura trasforma la città : Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna a Ivrea "La grande invasione", il festival della lettura che ormai è giunto alla settima edizione. Tra gli ospiti più attesi della kermesse Concita De Gregorio, Bjorn Larsson e Damon Krukowski, insieme ai dodici finalisti del Premio Strega. E per i bambini ci sarà un programma ad hoc, la "Piccola invasione". Infine, tante mostre.Continua a leggere

Vino : in Portogallo Torna il Festival del “vinho verde” : Al via, in Portogallo, il Festival del Vino verde. Giunto alla 29ª edizione, si svolge dal 7 al 10 giugno nella città di Ponte de Lima, nel Nord del paese. Un evento che promuove una delle eccellenze del Portogallo, il Vino verde, un prodotto unico al mondo. Ad animare le serate ci saranno degustazioni di vini, piatti tradizionali portoghesi e musica. E’ un’occasione per scoprire la Strada dei Vinhos Verdes, uno dei tanti percorsi ...

Editoria : dal 3 luglio Torna a Polignano a Mare festival 'Il Libro Possibile' (2) : (AdnKronos) - L’apertura dell’edizione 2019 del festival è affidata, il 3 luglio, all’astronauta italiano Paolo Nespoli, intervistato da Marta Meli. Ma particolare rilievo è riservato quest’anno alla letteratura contemporanea internazionale. Sempre il 3 luglio Jonathan Lethem racconterà 'Il Detectiv

Editoria : dal 3 luglio Torna a Polignano a Mare festival 'Il Libro Possibile' : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Si terrà dal 3 al 6 luglio a Polignano a Mare, in provincia di Bari, la 18esima edizione del festival 'Il Libro Possibile', sostenuto per il secondo anno da Pirelli. Il tema del festival sarà 'Il passo dell’umanità', un omaggio allo sbarco sulla Luna, di cui a luglio ri

Festival di Cannes - A Hidden Life : il gran rifiuto di un contadino a Hitler. Così Terrence Malick riTorna (finalmente) al cinema : Il titolo perfetto per un film perfetto. E soprattutto da parte del più nascosto dei grandi cineasti contemporanei. Terrence Malick potrebbe vincere la sua seconda Palma d’oro, perché A Hidden Life (Una vita nascosta), è un’opera importante quanto meravigliosa. Quasi a dire che il leggendario cineasta texano è (finalmente) tornato grande e per farlo – paradossalmente – ha scelto un film girato in Europa. Il suo nuovo lavoro, infatti, s’ispira ...

Ambiente - Arte e Tecnologia : Torna KIDSBIT 2019 - il Festival dei bambini e della Terra : La IV edizione di KIDSBIT, Festival Europeo sulla creatività digitale che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno a Perugia, parlerà a bambini e famiglie di Ambiente e dello stato di salute del nostro Pianeta con l’aiuto dell’Arte e della Tecnologia. Installazioni artistiche interattive, laboratori, giochi e spettacoli guideranno piccoli e gradi in un percorso di approfondimento sui temi dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici in cui l’Arte ...

Torna Circonomìa - il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori : Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi Circonomìa, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il ...

Wired Next Fest 2019 - Torna il Festival di scienza e tecnologia più importante d'Italia : Anche quest’anno torna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Un evento a ingresso libero e gratuito promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired Italia, che proprio nel 2019 ...

Torna a Matera dal 31 maggio al 2 giugno la II Edizione di Voce Spettacolo Film Festival : Si terrà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la 2a Edizione del Voce Spettacolo Film Festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno presso il Cinema “Il Piccolo”di Matera. La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “Voce Spettacolo” di Matera, è ideata e diretta dall’attore Materano Walter Nicoletti. Il VSFF focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha l’obiettivo di ...

Festival di Cannes - Selena Gomez Torna sul red carpet dopo il trapianto di un rene : Su Instagram fa una smorfietta da adolescente arrabbiata, poi due ore dopo sul red carpet del Festival di Cannes mostra fascino ed eleganza come le più grandi dive del cinema. Selena Gomez è tornata dopo il trapianto di un rene. E sembra in gran forma. Abito due pezzi Louis Vuitton con spacco vertiginoso, prezioso e luminoso collier di diamanti, rossetto rosso e capelli raccolti, la 26enne ex stella del mondo Disney, ha sfilato in mezzo alla ...

L'Altra Mente Festival 2019 - Torna l'evento culturale dedicato alla salute mentale. Tema della terza edizione : EROI : Tra dialoghi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori, presentazioni di libri, incontri con le scuole, attività artistiche e cinema, il Festival intende raccontare anche quest'anno le potenzialità ...

"Arrivano dal Mare". Torna a Ravenna il Festival internazionale dei Burattini e delle Figure : Spettacoli vincitori di numerosi premi internazionali come 'Creatures particulares' dell'Argentino Roberto White che ha costruito marionette con materiali di recupero come sportine della spesa, ...