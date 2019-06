Scontro auto moto | lo chef Davide Biuso muore in un incidente a Taormina

Incidente sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina : Scontro tra 2 auto : Incidente stradale sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina nei pressi dell’uscita Per Vittoria. Lo scontro fronte laterale tra una Bmw e una Nissan Micra

Verona - incidente sull’A22 : Scontro con un tir - automobilista resta incastrato e muore : Un 51enne di Mantova è morto in un incidente avvenuto venerdì mattina in A22 fra Verona Nord e Affi. L'urto è avvenuto sulla corsia Nord dove, a seguito di un tamponamento tra un’auto in transito e un autoarticolato in sosta su una piazzola dedicata, è rimasto incastrato all'interno della macchina l'automobilista.

Sardegna - Scontro frontale tra due auto a Samassi : muore una donna di 48 anni : Non c’è stato nulla da fare per Raffaella Steri, una quarantottenne di Serramanna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Samassi, nel Sud Sardegna. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente sulla circonvallazione che dal centro abitato di Samassi porta verso Serramanna. L’impatto è stato violentissimo tanto che le due auto ne sono uscite semidistrutte e ad avere la peggio è ...

Incidente a Vittoria : Scontro tra 5 auto : Incidente stradale stamattina a Vittoria. Cinque le auto coinvolte. L’Incidente è avvenuto tra via Mentana e via Cacciatori delle Alpi.

Auto in fiamme dopo lo Scontro! Incidente stradale a Forlimpopoli - muore 63enne : Incidente nella notte di sabato 25 maggio sulla circonvallazione di Forlimpopoli (Forlì-Cesena). Nello schianto è morta una donna di 63 anni, Fiorella Mazzoni. La sua Auto è finita in una scarpata dopo essere stata tamponata da un veicolo con a bordo due giovani. dopo lo scontro uno dei veicoli ha preso fuoco. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli ma, secondo quanto si apprende, la Fiat Panda a bordo della quale si trovava la 63enne ...

Empoli - Scontro nella notte tra un’auto e uno scooter : morto un ragazzo di 22 anni : Incidente mortale la notte scorsa a Empoli. Un'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter, condotto da un ventiduenne. Quest’ultimo, Giovanni Cianetti, ha perso la vita. Un amico che viaggiava con lui è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì in via Cellini. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Dacia ...

Incidente Palermo - Scontro tra auto e moto allo Zen : Giovanni muore a 39 anni e lascia 2 figli : È Giovanni Guarino, 39 anni, la vittima dell'Incidente verificatosi oggi allo Zen di Palermo in seguito allo scontro tra una moto e un'auto. Ferita anche la conducente della vettura. I familiari della vittima, che lascia due figli piccoli, si sono radunati all'ingresso dell'ospedale Villa Sofia creando momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Scontro tra 3 auto sulla Colombo : 4 persone ferite : Roma – È di quattro feriti, tra i quali due giovani, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Cesare Federici. Tre le auto coinvolte. Feriti due minori che sono stati portati all’ospedale Bambino Gesu’, uno in codice rosso e uno in codice giallo, mentre due adulti sono stati soccorsi al San Camillo, uno in codice rosso e uno in codice giallo. ...

Cosenza tragico Scontro tra auto e moto : Marilena muore a 33 anni : L'incidente nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, sulla strada statale 18, nel territorio del comune di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza. Per la donna di 33 anni inutili i soccorsi medici del 118. L'uomo invece è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni .Continua a leggere

Incidente sulla Statale 106 - Scontro fra auto : 6 feriti su statale catanzarese - anche 2 bimbi : Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle 23.45 sull SS106 nel comune di Sellia Marina per il sinistro. Due le vetture coinvolte una Skoda Octavia ed una Kia Rio.Continua a leggere

Scontro nella maggioranza su autonomia : 22.34 Ancora Scontro nella maggioranza tra Lega e M5S sull'autonomia regionale. "L'autonomia unisce un Paese oggi diviso, dando finalmente responsabilità e risorse ai politici del Sud che non potranno più dare colpe ad altri", rereplica il leader della Lega all'affondo di Di Maio "così com'è il progetto spacca l'Italia in due. "autonomia significa responsabilità, non penso che Di Maio voglia lasciare abbandonate intere zone del Paese se le ...

Scontro tra due tir sull’autostrada A13 - due feriti e cinque chilometri di coda : due mezzi pesanti si sono messi di traverso sulla carreggiata, bloccandola completamente per ore e rendendo necessario il blocco della circolazione nel tratto interessato dall'incidente stradale. In autostrada di sono formate code di oltre cinque chilometri prima che il tratto interessato fosse parzialmente riaperto.

Sardegna - Scontro frontale tra due auto : muore un 51enne forse per arresto cardiaco : Una sbandata improvvisa poi l’impatto con un’altra auto. Le due vetture ridotte ad un ammasso di lamiere fumanti, ieri mattina lungo la strada provinciale 108, che da Gonnesa conduce a Portoscuso. Uno dei conducenti, Pierpaolo Bartolini, 51 anni, guardia giurata di Iglesias, è morto dopo circa un’ora dal terribile incidente proprio al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. forse a togliergli la vita un arresto cardiaco. La conducente ...

Taranto - Scontro tra 2 auto e un’ambulanza con paziente a bordo : almeno 5 feriti : Incidente stradale a Manduria, in provincia di Taranto, dove un'ambulanza, che trasportava in ospedale una donna di 93 anni in codice giallo, si è scontrata con due vetture, ribaltandosi. Cinque le persone ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. "Quando il nostro vivere al servizio diventa, in un istante, pericolo di morire".Continua a leggere