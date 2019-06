Pronta al lancio LightSail 2 | la vela solare dovrebbe rimanere in orbita per un anno

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Se2 avrà successo “diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra stella“: la Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello spazio) prevede di lanciare il 22 giugno, a bordo del razzo Falcon Heavy SpaceX, unacheinper un, utilizzando appunto la luce come forma di propulsione. Un mese dopo avere dispiegato le sue vele triangolari, laraggiungere la quota di 720 km. L’idea delle vele solari per i viaggi nello spazio è anche al centro del progetto Breakthrough Starshot: finanziato con 100 milioni di dollari dal miliardario russo Yuri Milner, il progetto è stato presentato nel 2016 e sostenuto dall’astrofisico Stephen Hawking e da Mark Zuckerberg. Breakthrough Starshot prevede ...

