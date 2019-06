Per Di Maio meglio l’uscita di Fico che la morte del governo

Di Maio chiede un vertice già domani - "cede" sulla revisione dei vincoli Ue Per la flat tax : Luigi Di Maio chiede già “domani” un vertice di Governo per riprendere quel cammino di leale collaborazione invocato da Giuseppe Conte. Su Facebook, il leader M5S apre ad alcune richieste della Lega, come la flat tax e la revisione dei vincoli europei, ma chiede che “finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle”.“Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre ...

Whirlpool - Calenda : “Di Maio non va ai tavoli di crisi - ha tolto una Persona valida e ha messo un incapace - Sorial del M5s” : “I tavoli di crisi sono fuori controllo, Di Maio arrogantemente ha tolto una persona che sapeva fare quel lavoro molto bene e ci ha messo un incapace, Giorgio Sorial del M5s, che non è stato eletto“. Così l’europarlamentare di Siamo Europei-Pd, Carlo Calenda, ospite di 24 Mattino (Radio24), risponde a una domanda di Oscar Giannino in merito alle chiusure di Mercatone Uno e Whirlpool. L’ex ministro dello Sviluppo Economico ...

Agorà - il generale Leonardo Tricarico inchioda Luigi Di Maio : "Perché dovrei vergognarmi?" : Scatta il taglio alle pensioni cosiddette d'oro voluto da Luigi Di Maio e M5s. E se ne parla ad Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone. Ospite in studio il generale Leonardo Tricarico, una delle tante persone colpito dal taglio. "Non avrei nulla da aggiungere - premette - perché non

Di Maio : «Fico vuole sfasciare tutto?»Le condizioni leghiste Per evitare la crisi : Le condizioni di Salvini per scongiurare la crisi:dicano subito sì a grandi opere, sicurezza e flat tax

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti avverte Luigi Di Maio : "Sono Permaloso e non tiro a campare" : "Se dovessi sentire i toni della settimana scorsa, l'Italia ha bisogno di una marea di 'Si', se il governo è costruttivo si va avanti per 4 anni, altrimenti io non tiro a campare". Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, lancia un chiaro segnale a Luigi Di Maio e agli alle

2 giugno - Di Maio prende le distanze da Fico : “Polemica sui migranti inopportuna Per la festa” : Continuano le polemiche per il 2 giugno. Anche il vicepremier pentastellato è intervenuto sul botta e risposta tra Salvini e Fico: "Io e Roberto su queste questioni siamo molto diversi e non è una novità. Io non avrei mai alimentato questa polemica di distrazione di massa sui migranti il 2 giugno".

Rocco Buttiglione : "Perché Luigi Di Maio rischia di Perdere ancora voti" : Luigi Di Maio, in caso di voto anticipato, sarebbe finito. Lo conferma Rocco Buttiglione, ex segretario del Ppi: "Il Movimento 5 Stelle è molto debole al governo perché non ha un piano b in caso di elezioni anticipate. Mentre Salvini può ripresentarsi con il centrodestra e puntare a fare il presiden

Whirlpool - tutti contro Di Maio e gli oPerai presidiano lo stabilimento di Napoli Est : Il mondo politico e istituzionale è mobilitato. Ma in prima linea ci sono loro: i 420 addetti dello stabilimento napoletano di Whirlpool che l'azienda vorrebbe cedere. Decisione che in...

Luigi Di Maio capo dimezzato del M5s - Pietro Senaldi : "Perché fallirà anche da vice-Salvini" : Di Maio è stato confermato capo (dimezzato) di M5S dai disperati che frequentano la piattaforma della Casaleggio Associati. C' era da aspettarselo, Gigino ha fallito e il Movimento di chi non ha né arte né parte e ha come elemento qualificante del proprio programma lo stipendio a chi non fa nulla, l

Nuova grana Per Di Maio : Whirlpool non rispetta gli accordi e lascia Napoli : Milano. Proprio a Napoli, nella sua città e in uno dei bacini elettorali più importanti del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio incassa, da ministro dello Sviluppo economico, lo “schiaffo” del gruppo americano Whirlpool, che ha annunciato la decisione di riconvertire, attraverso una cessione, lo stabi

Di Maio infuriato Per lettera di Tria a Ue : “Non si torna al governo Monti - no a tagli e austerità” : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è infuriato per la lettera che il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrebbe inviare alla Commissione europea. Anche se i contenuti della lettera sono stati smentiti dal Mef, Di Maio attacca: "Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla". E chiede un vertice urgente di ...

Chi siete? Che cosa volete? Perché la crisi del Movimento 5 Stelle va oltre Luigi Di Maio : Pensare che la batosta elettorale delle Europee sia esclusiva responsabilità di Luigi Di Maio è semplicistico e ingeneroso. Perché la questione è più profonda e complessa e investe anche l'assenza di una riflessione ideologica e politica. Perché va bene essere “oltre”, purché si sia qualcosa e non solo contro qualcosa. Soprattutto se il nemico non conta più nulla...Continua a leggere

Tagli alle politiche Per il welfareDi Maio : "E' lettera Lega-Tria" : "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? M5s non ne sa nulla. Non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi", puntualizza il ministro e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. "Sicuramente noi non Tagliamo le spese sociali, ne’ il Reddito ne’ Quota 100", aggiunge il capo politico M5s Segui su affaritaliani.it

Tria risponde alla Ue : «Risparmieremo su quota 100 e reddito di cittadinanza» Di Maio : «Non ne so nulla - Per noi è no» : Il ministro dll’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»