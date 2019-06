Papa Francesco riceve tutti i politici del suo partito | all' appello manca

Io sono figlio di un prete italiano - voglio parlare con Papa Francesco : A chiederlo è Gerald Erebon, un ragazo kenyano che dopo 30 anni di silenzio ha deciso di uscire allo scoperto. “Mio padre è un missionario della Consolata – dice Gerald -. Ci sono persone pronte a testimoniarlo ma lui non vuol saperne. Non si è mai sottoposto al test del Dna per colpa dei suoi superiori che vogliono solo allungare l’attesa. Il Papa dovrebbe avere il bisogno di sapere la realtà di essere il figlio di un prete cattolico”. ...

Che tempo che fa - Paolo Mieli su Papa Francesco : "Mai visto nulla del genere" : Che Papa Francesco sia clamorosamente schierato e faccia politica non è certo un mistero e non siamo soltanto noi ad affermarlo. Da più parti, infatti, il Pontefice viene accusato (o elogiato) per il suo impegno che pare supera ampiamente i confini del Vaticano. E l'ennesima conferma a queste teorie

Papa Francesco - gli strani silenzi sul comunismo : l'accusa di Antonio Socci : Incurante dell' ennesima, cocente, sconfitta elettorale (o forse proprio per questo), con rabbiosa ostinazione, Papa Bergoglio prosegue la sua campagna elettorale, come leader politico della sinistra mondiale. Infatti continua a ripetere le sue invettive in perfetta sintonia con tale parte politica.

Papa IN ROMANIA/ "Mea culpa" sui Rom : Francesco - l'abbraccio più scomodo : Un "impensabile" mea culpa di PAPA Francesco ai Rom. Il PAPA ha chiesto perdono per lo "sguardo di Caino" con cui sono stati trattati

Il richiamo di Papa Francesco ai politici : «Mai seminare odio e paura» : Colloquio con il Pontefice sul volo di ritorno dalla Romania: «Impariamo dal passato, non lasciamo che vincano pessimismo e ideologia. Lancio un appello alla solidarietà mondiale»

Papa Francesco ha detto di non capire la politica italiana : "Mi confermo ignorante. Non capisco la politica italiana": è la 'confessione' di Papa Francesco che, sul volo di ritorno dal viaggio apostolico in Romania, nella conferenza stampa con i giornalisti risponde a una domanda sull'ostentazione in campagna elettorale di simboli religiosi. "Non capisco la politica italiana", continua il Pontefice che aggiunge: "E' vero, devo studiarla. ma non posso dare una opinione" sull'argomento ...

Papa Francesco : “La politica non fa il bene quando semina odio e paure” : Di ritorno dal suo viaggio in Romania Papa Francesco ha dichiarato: "L'Europa torni ad essere il sogno dei padri fondatori". E sull'uso di simboli religiosi per la propaganda politica ha commentato ironicamente: "Lo confesso, non capisco, devo studiare". Quanti alla politica, non fa il bene della gente "quando semina odio e paure". Sono i passaggi più significativi delle dichiarazioni rilasciate da Papa Francesco durante il viaggio in aereo che ...

Papa Francesco : "I politici non devono seminare odio - Salvini non mi ha chiesto un incontro" : Bergoglio: "Un politico non dovrebbe mai seminare odio epaure, questo è terribile, ma solo speranza"

Vuole accogliere gli africani con i soldi degli italiani. Vittorio Feltri mai così duro contro Papa Francesco : Massì, apriamo questi benedetti o maledetti porti, obbediamo agli ordini pii del Papa e dei progressisti favorevoli all'accoglienza. Forza, amici africani, venite in Italia e che sia finita questa storia salviniana dei respingimenti degli stranieri. Tutti dentro, belli e brutti. così tra poco ospite

Papa Francesco : “La politica non semini odio”. Su Salvini : “Mai chiesto incontro”. E promuove Conte : “Uomo intelligente” : Durante il suo viaggio di ritorno dalla Romania, dove oggi ha incontrato la comunità Rom locale e presieduto la cerimonia di beatificazione di sette vescovi greco-cattolici vittime del Comunismo, Papa Francesco rilascia ai giornalisti qualche commento sulla situazione politica attuale. Una politica che, dice il Pontefice, non fa il bene della gente “quando semina odio e paure”. A chi gli chiede se si sia davvero rifiutato di ...

Papa Francesco replica a Matteo Salvini : non ha chiesto di incontrarmi : Usa la diplomazia Papa Francesco affermando che “la politica italiana è complicata: non la capisco, devo studiare”. Bergoglio glissa così

Papa Francesco si schiera : "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi. Giuseppe Conte è intelligente" : "Giuseppe Conte è intelligente", mentre "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi". Papa Francesco con i giornalisti parla della politica italiana e rivela che l'udienza con il premier "è stata bella, è durata un'ora o forse di più. È un uomo intelligente, un professore che sa di cosa parla"

L’appello di Papa Francesco : «Pregate per l’Europa La politica abbandoni l’odio» : Colloquio con il Pontefice sul volo di ritorno dalla Romania: «Impariamo dal passato, non lasciamo che vincano pessimismo e ideologia. Lancio un appello alla solidarietà mondiale»

Papa Francesco chiede perdono ai rom/ Video - Romania : "persone prima dei pregiudizi" : Papa Francesco chiede perdono ai rom 'persone prima ancora che un pregiudizio, spesso voluto anche dai noi cristiani'. L'ultimo giorno in Romania: il Video