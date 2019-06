Malore mentre sono in vacanza con i figli | marito e moglie muoiono per un misterioso virus

Malore mentre è in classe! Luisa Anna Pia Gatti muore a 18 anni per meningite acuta : "Ragazza brillante, educata, rispettosa e bella, amante della vita e dello studio". Torna l'incubo meningite in Italia. Una ragazza di soli 18 anni, Luisa Anna Pia Gatti, è morta a causa del batterio lo scorso 27 maggio a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. La giovane si è sentita male pare mentre era in classe, nel liceo scientifico "Quinto Orazio Flacco" di Venosa, ma da giorni accusava già febbre alta e cefalea. Trasportata ...

Ha un Malore mentre si trova in fila al seggio per votare : l’ambulanza arriva dopo un’ora : Un uomo di 70 anni ha avvertito un malore nel momento in cui si trovava in fila al seggio elettorale per votare. E’ accaduto a Nicotera (Vibo Valentia), dove l’uomo, al seggio della scuola elementare della città, è stato colto da malore. Ha subito ricevuto i primi soccorsi da un medico presente casualmente sul posto. I vigili urbani e i carabinieri hanno bloccato l’area e chiamato l’ambulanza, che però è arrivata dopo ...

Iari - Malore fatale a 21 anni mentre ascoltava la musica con le cuffiette : il quartiere fa colletta per rimpatriare la salma : In una parrocchia nell'estrema periferia di Roma, allestita da venti anni in quelli che sarebbero dovuti essere dei negozi al piano terra di un palazzo, ancora una volta torna a battere il grande...

Ferrara : 80enne colpito da un Malore - muore mentre si recava al bar a vedere il Milan : Le passioni spesso spingono le persone a fare di tutto pur di soddisfare i propri desideri. Purtroppo però, quanto accaduto a Mesola (provincia di Ferrara) non ha avuto un lieto fine per un tifoso del Milan. Roberto Avanzi, 80enne in pensione, seguiva da sempre la sua squadra del cuore, per la quale ha gioito spesso in questi anni, soprattutto durante i trionfi dell'era Berlusconi. Il pensionato era solito seguire le partite della formazione ...

Chieti - Malore mentre gioca a calcetto con gli amici : Christian si accascia e muore a 19 anni : Christian Cerbone, di San Salvo in provincia di Chieti, è morto a 19 anni davanti agli occhi increduli degli amici con cui stava giocando a calcetto: si è sentito male e si è accasciato al suolo, è stato trasportato in ospedale ma è deceduto prima di entrare in sala operatoria: "Eri un angelo in vita. Ora lo sei ancora di più".Continua a leggere

Empoli. Si accascia mentre gioca a tennis con gli amici - Malore fatale : Alessio muore sul campo : Il malore in campo, la chiamata ai soccorsi poi i tentativi con il defibrillatore e con i mezzi portati dai sanitari. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare Alessio Fossi. La tragedia in un club del comune fiorentino.Continua a leggere

Palermo - Malore mentre è a scuola : la maestra Raffaella muore a 55 anni. “Siamo sconvolti” : Lutto alla scuola elementare Trieste di Palermo dove la maestra Raffaella Barbuzza è morta a 55 anni colta da un improvviso malore. La docente si era recata nell'istituto per caricare i risultati delle prove Invalsi quando si è improvvisamente sentita male. La preside: "Ciao Raffaella, donna di eccezionali qualità, il tuo esempio di insegnante appassionata, corretta, coinvolgente, rimarrà nella stima con cui ti ricorderemo".

Malore mentre fa sesso con prostituta : muore 76enne. La donna pretende i 30 euro dai carabinieri : Rapporto sessuale fatale per un 76enne di Casamassima, deceduto stamattina nelle campagne di Sovereto, a Terlizzi. L’uomo è stato trovato esanime fuori dalla sua auto con i pantaloni semi abbassati. A chiamare i soccorsi è stata la stessa donna.

Malore mentre visita per Riccardo Vannozzi : il primario di Neurochirurgia di Pisa è grave : Riccardo Vannozzi, il primario dell'Unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa, è in gravi condizioni a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale che lo ha colpito lunedì pomeriggio mentre stava lavorando. Il medico di cinquantasei anni è stato operato e attualmente è ricoverato in Rianimazione.Continua a leggere

Malore ed emorragia cerebrale : Paola partorisce mentre è in coma ma muore 2 settimane dopo : Paola Frizzarin, 49 anni di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è morta all'ospedale di Cisanello (Pisa) due settimane dopo dopo aver dato alla luce il suo bambino mentre era in coma. La donna si trovava in Toscana per un convegno medico quando si è sentita male. Ha avuto un'emorragia cerebrale che ha costretto i medici a farla partorire con un cesareo d'urgenza. Psicoterapeuta, residente a Desenzano del Garda, in provincia di ...

Verona - Malore mentre è alla guida : muore 52enne - il figlio lo scopre col Gps del tir : Il Gps installato sul camion localizzava inspiegabilmente l’autoarticolato fermo sulla Transpolesana, all’altezza di San Pietro di Morubio (Verona). Il cellulare del conducente squillava a vuoto. Così un ventinovenne ha scoperto quanto accaduto a suo padre: l’uomo si è sentito male ed è morto mentre era alla guida del suo camion.

Bardonecchia - Malore mentre guida un camion sulla A32 : morto 60enne - traffico in tilt : Incidente sull'autostrada A32 a Bardonecchia (Torino): un camionista di 60 anni ha accusato un malore ma è riuscito a fermare il mezzo pesante nella corsia di emergenza prima di perdere i sensi. È morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Disagi al traffico: il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per permettere l'arrivo dell'elisoccorso.Continua a leggere

Pietro - morto per un Malore mentre nuotava in piscina : Stava nuotando in piscina, sul fondo. Ma quando i bagnini hanno visto che non risaliva si sono buttati, per soccorrerlo. Per Pietro Passarella, però, non c'è stato nulla da fare e il giorno dopo il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale di Mestre. L'ipotesi principale è che il ragazzo sia stato colto da un malore.Il giovane, 19 anni e originario di Rovereto, in provincia di Trento, si era recato in piscina a Mestre lo scorso sabato, per ...