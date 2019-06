Istat | occupazione stabile | diminuisce tra i giovani e aumenta tra gli ultracinquantenni

Istat - disoccupazione in aumento nel 2019 : Istat , disoccupazione in aumento con una percentuale del 10.8%.Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente

Crescita - l’ Istat stima il Pil 2019 a +0 - 3%. “L’occupazione rimane stabile - sale la disoccupazione” : Per l’anno in corso l’Istat prevede una Crescita del Pil del +0,3%. Una “forte revisioni” al ribasso – di un punto percentuale – rispetto alla previsione rilasciata a novembre scorso, sottolinea l’Istituto, quando però non era ancora noto il brusco rallentamento dell’economia italiana nel secondo semestre 2018. La stima di Crescita dell’Istat resta superiore a quella inserita dal governo ...

L' Istat vede l'Italia a +0 - 3% nel 2019. Stime Pil tagliate - disoccupazione in aumento : L’Istat taglia le Stime del Pil per quest’anno: da +1,3% a +0,3%. Una “forte revisione” delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il “deciso rallentamento” a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Le Stime dell’Istat sul Pil di quest’anno risultano “lievemente” migliori rispetto a quelle ...

Istat : disoccupazione scende al 10 - 2% : La disoccupazione è scesa nel mese di marzo, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto al mese di febbraio. Questo è il risultato delle stime dell'Istat, secondo il quale le persone in cerca di occupazione sono calate di 96mila unità. Stabile anche la stima degli inattivi - non occupati o in cerca di lavoro - tra i 15 e i 64 anni, pari al 34,3% per il terzo mese consecutivo.L'Istat ha inoltre registrato una crescita dei dipendenti ...