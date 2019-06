Governo | Conte a Salvini e Di Maio | ' O si lavora | o mi dimetto'

Rottura su sblocca cantieri e codice appalti : nuvole nere sul futuro del Governo Conte : Il Carroccio si sarebbe rifiutato di ritirare l'emendamento che sospende per due anni il codice degli appalti. Giuseppe...

Governo alla resa dei Conte : Le comunicazioni offerte ieri sera alla nazione dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte (sintesi: se il Governo non la smetterà di litigare rimetterò il mio mandato al presidente della Repubblica) confermano, se mai fosse necessario confermarlo, che il futuro del Governo non passa da quello che

Conte : «Il Governo non diventi una burla. Lega sovraeccitata - 5 Stelle sotto choc». Strappo sui cantieri : Il presidente del Consiglio preoccupato dopo il voto europeo e amministrativo: «Io aiuterò tutti, ma si devono assumere le loro responsabilità»

L'ultimatum di Conte ai partiti di Governo : All'apice delle tensioni nel governo, Giuseppe Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi per lanciare un messaggio ai due azionisti di maggioranza: se si vuole andare avanti, basta con le polemiche sui social e per mezzo delle veline alla stampa, altrimenti il presidente del Consiglio è pronto a rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica. Nel Salone dei Galeoni di Palazzo Chigi, davanti a più di 120 giornalisti e operatori ...

Conte avverte i partner di maggioranza - collaborate o lascio. Sempre caos Governo : Un ultimatum alle forze di maggioranza e ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini: basta polemiche elettorali, dice Giuseppe Conte, decidete che fare per andare avanti con il "governo del cambiamento" serve "leale collaborazione". Se mancherà e se le risposte non saranno rapide (ma non c'è una scadenza precisa) il presidente del Consiglio potrebbe dimettersi. Conte convoca i giornalisti a palazzo Chigi per provare a riprendere la scena dopo ...

Governo - Conte minaccia le dimissioni : «Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». Salvini: «Vogliamo andare avanti». Di Maio: «Stop attacchi a ministri M5s». In serata salta lo sblocca cantieri, i 5 Stelle: «Dalla Lega un muro»

Governo - Conte a M5s e Lega : “Non vivacchio - avanti o rimetto mandato. Basta provocazioni e freddure via social” : Un ultimatum a Lega e M5s, con tanto di richiamo alla “lealtà” che sta alla base del contratto di Governo. Poi, la richiesta diretta ai vicepremier Di Maio e Salvini, di una risposta “chiara e rapida” per capire se c’è la volontà o meno di andare avanti con il Governo. “Non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio mandato”, ha rivendicato. Durante la conferenza stampa ...

Le opposizioni all'attacco di Conte. Zingaretti : "Governo finito - venga alle Camere" : La certificazione della fine del governo, o solo una mossa teatrale per consentire di andare avanti? In casa Pd molti hanno seguito in Tv il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma tra le due ipotesi i Dem non si sentono di sposare in pieno nessuna delle due, un motivo in più per chiedere la parlamentarizzazione della crisi latente della maggioranza e in particolare che Conte riferisca in Aula l’esito del suo ...

Governo - Conte : “No provocazioni mentre io e Tria dialoghiamo con Ue per evitare procedura d’infrazione” : “Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”. A rivendicarlo, attaccando M5s e Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo discorso a ...

Di Maio replica a Conte : "Io leale - subito vertice di Governo" : "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio replicando a Giuseppe Conte, che oggi ha chiesto ai due ...

Governo : Conte : M5S e Lega dicano se continuare : Conte:"Chiedo alle due forze politiche che sostengono il Governo di operare una chiara scelta e dirmi se hanno intenzione di proseguire nello...

Governo M5S-Lega - sconfitti malpancisti e rosiconi Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Conte ha ammesso fallimento - riferisca in Parlamento! Il Pd invoca la crisi di Governo : Dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd va all'attacco e parla di crisi di governo già avviata. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, chiede a Conte di riferire in Parlamento. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, sostiene che il presidente del Consiglio "ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo".

