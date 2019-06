GF | Francesca inveisce contro Gennaro | ' Omuncolo | verme | sei solo un uomo di m '

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) È stata una notte molto agitata quella che hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello alcune ore fa: al termine della semifinale, infatti, c'è stata un'accesa discussione traDe Andrè eLillio. La ragazza ha usato parole forti ed offensive nei confronti del napoletano: il motivo? Le ha dato fastidio che lui e gli autori l'abbiano fatta passare per gelosa. Il finalista del reality ha preso le distanze dalla genovese promettendo che non avrebbe avuto più nulla a che fare con lei: quest'ultima, invece, ha minacciato di abbandonare la Casa varie volte. La De Andrè perde illlo conNonostante il Grande Fratello abbia organizzato un party per festeggiare i finalisti di questa edizione, la scorsa notte nella Casa è stata una lite furibonda a tenere banco. Come ha fatto notare Barbara D'Urso nel corso della diretta di lunedì 3 giugno,De Andrè e ...

