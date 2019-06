Shinji Mikami presente all' E3 2019 | The Evil Within 3 all' orizzonte?

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019), conosciuto per il suo lavoro su Resident, Dino Crisis, DMay Cry e Vanquish potrebbe avere in serbo delle sorprese per i fan di Theal prossimo E3, riporta Wccftech.Con il secondo capitolo di Thepubblicato alla fine del 2017, i fan della serie sono in attesa di scoprire qualcosa sul nuovo progetto di-san e questo potrebbe accadere molto presto.ha rivelato su Twitter che sta per intraprendere un viaggio di lavoro per partecipare all'annuale Electronic Entertainment Expo.di solito non frequenta l'E3 a meno che non sia lì per annunciare un gioco. D'altra parte, sono passati tre anni tra la prima e la seconda uscita della serie, il che significa che gli sviluppatori di Tango Gameworks avrebbero dovuto aumentare significativamente il ritmo di produzione per poter pubblicare un nuovo gioco quest'anno.Leggi altro...

