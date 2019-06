Scoperta shock a Cagliari | anziano trovato morto in casa in un lago di sangue | è omicidio

fanpage

(Di lunedì 3 giugno 2019) La vittima è un uomo di 88 anni, Adolfo Musini. Ladopo la segnalazione ai carabinieri da parte di alcuni vicini diche non lo vedevano da diverse ore. L'uomo era riverso a terra nella sua abitazione in una pozza di. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'indagine ma, come confermato dal pm, l'ipotesi è quella di un efferato

aboutdingo : @EmaigSusy @luigidimaio Be lui si riposa do lo shock della scoperta che esistono numeri piu alti di 50.000 - gengleitalia : La scoperta del tradimento quando il bimbo aveva meno di un anno: un vero e proprio shock - Nightafter018 : @orchideaisalone Non farti problemi. Lo credevo fermamente anche io. Durante una discussione sull'argomento con un… -