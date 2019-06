Ronaldo avrebbe contattato James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi alla Juve

Calciomercato Juventus - il PSG avrebbe offerto 140 milioni per Ronaldo : Mentre la Juventus deve ancora annunciare il nuovo mister, continuano a circolare indiscrezioni su Cristiano Ronaldo, autore di un'ottima stagione in bianconero. Il portoghese si è ambientato quasi subito e ha dato il suo contributo con ventotto reti stagionali. Sia in campionato che in Champions League ha letteralmente dominato, anche se alla fine è arrivata la delusione contro l'Ajax. Stando alle ultime notizie trapelate, il campione ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Ronaldo avrebbe rivelato alla Juventus cosa pensa di Allegri : nessun pregiudizio su di lui : L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus la scorsa stagione è stato sicuramente di grande impatto non solo a livello mediatico, ma ovviamente anche sotto l'aspetto tecnico, con il portoghese che anche a Torino ha mostrato tutte le sue qualità da fuoriclasse soprattutto in Champions League, nonostante non sia riuscito a trascinare la squadra fino in fondo alla competizione. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, oltre ad ...

Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto due colpi dal Real - tra questi Isco : In attesa di conoscere l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere la prossima stagione soprattutto in Champions League. Molto passerà Dalla permanenza o meno del tecnico toscano ma anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno, in cui la Juventus dovrebbe ...

Don Balon - Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto sei acquisti alla Juventus : tra questi Pogba : In attesa di conoscere il futuro della panchina bianconera, che arriverà dall'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha evidentemente incrementato la qualità della rosa, ma l'apporto del portoghese potrebbe arrivare anche dal ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto sei top player : tra questi De Ligt e Isco : Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare ...

Dalla Spagna - Don Balon : Ronaldo avrebbe chiesto tre colpi alla Juve - tra questi Marcelo : La Juventus sarebbe pronta a lavorare per allestire una squadra in grado di competere soprattutto in Champions League. La disfatta europea contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti tecnici dei bianconeri, che necessiterebbero di innesti in tutti i settori. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad incrementare la qualità della rosa bianconera, ha portati dei benefici economici ed anche di visibilità ai bianconeri: tanti giocatori infatti ...

Cristiano Ronaldo avrebbe fatto lista acquisti : sette possibili nomi - tra questi Varane : La dirigenza della Juventus quest'anno avrà un consigliere per eccellenza: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, che in tema di calciomercato, sarebbe pronto a dare una mano e a dare dei suggerimenti ai dirigenti bianconeri. Secondo il sito Ilbianconero.com, il portoghese avrebbe stilato una lista di acquisti, sette giocatori grazie ai quali, secondo il portoghese, la Juventus potrà finalmente ambire alla Champions League. Alcuni di questi ...

Calciomercato Juve - Don Balon : per Ronaldo lo United avrebbe offerto 130 milioni : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano Cristiano Ronaldo, sicuramente uno dei giocatori bianconeri più chiacchierati in questo momento, dopo la sconfitta della Juventus contro l'Ajax, sconfitta che ha determinato l'eliminazione del club bianconero dalla Champions League. Si è trattato di una vera e propria delusione per tutti i tifosi della Vecchia Signora, ...

Cristiano Ronaldo sarebbe furibondo - avrebbe voluto un'altra Juventus contro l'Ajax : La Juventus continua a leccarsi le ferite dopo l'eliminazione dalla Champions League. I bianconeri sono delusi, e molti giocatori si sono trincerati in un silenzio assoluto: solo Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi e Carlo Pinsoglio hanno condiviso la loro amarezza su Instagram dopo la sconfitta contro l'Ajax. Chi sicuramente non ha digerito la debacle nella massima competizione europea è Cristiano Ronaldo. Stando a quanto rivelato dalla ...

Calciomercato Juventus - Joao Felix avrebbe detto sì : coppia stellare con Ronaldo : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo, dal momento che per la prossima stagione la dirigenza bianconera vorrebbe allestire una squadra ancora più forte. Gli uomini di mercato della Juventus stanno monitorando alcuni dei migliori talenti al mondo e negli ultimi giorni hanno messo nel mirino Joao Felix, giovanissimo talento portoghese che milita nelle fila del Benfica. Il giocatore diciannovenne è stato autore di una splendida ...