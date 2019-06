Pronostici Girone B Torneo di Tolone 5-6-2019 e consigli scommesse

lanotiziasportiva

(Di lunedì 3 giugno 2019)di: ivalevoli per la seconda giornata del gruppo B, 5 giugno//di– Dopo aver vinto le rispettive gare di esordio, Francia e Brasile si affrontano per stabilire le gerarchie delB sapendo che una vittoria vorrebbe significare passaggio del turno. Così come Qatar e Guatemala sono consapevoli di avere l’ultima chanche per non essere subito estromesse dalla competizione.Andiamo a vedere assieme i due.Pronostico eQatar U23-Guatemala U23 no golLe due piccole nazionali all’esordio non hanno tradite le aspettative, andando entrambe ko senza colpo ferire. Questa è quindi l’ultima occasione che hanno per cercare un piazzamento, che risponde alla piazza d’onore, a patto di fare un vero e proprio miracolo all’ultima gara. Ma non è che ci aspettiamo tanto spettacolo, dovrebbero spuntarla i ...

