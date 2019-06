Le intercettazioni del 2013 in casa Logli | Sara alla figlia di Roberta | “Datti fuoco”

“Così spartiamo i posti”. La torta della Sanità nelle intercettazioni : «Allora, ti spiego, bisogna capire noi strategicamente che cosa portare in provincia di Varese. Allora… noi abbiamo l’obiettivo principale che dovremmo cercare di portare a casa un direttore generale nostro!». ...

«Sono dei vampiri». Nelle intercettazioni anche un tentativo di corruzione (respinto) del presidente della Lombardia Attilio Fontana : «Sentivi le vibrazioni quando facevi quell’ipotesi...ho vista la zanna che...tac! è venuta fuori come un vampiro, cacchiarola...mamma mia sono tremendi...» Dei vampiri....

La vittima della violenza di Viterbo : "Ora ho paura". Le intercettazioni : "Cancellate le immagini delle telecamere del pub" : A venti giorni da quella violenza “inaudita” messa in atto in modo “beffardo e sprezzante”, è ancora la paura a dominare la mente della donna vittima dello stupro di Viterbo. Paura che i suoi due aguzzini, militanti di Casapound, possano, una volta scarcerati, tornare a minacciarla per “farle rimangiare” quanto raccontato agli inquirenti. Ha affidato al suo legale, l’avvocato Franco Taurchini, il ...

Il caso Siri divide la maggioranza. Di Maio insiste : 'Conte lo costringerà alle dimissioni'. Il giallo delle intercettazioni : Ma Salvini ribadisce che il sottosegretario leghista resta dov'è. Secondo lo scoop de La Verità la frase sulla presunta tangente da 30mila euro non sarebbe mai stata pronunciata

Le intercettazioni dell’imprenditore che accusano Armando Siri : “Ci è costato 30mila euro” : Il sottosegretario leghista Armando Siri è stato indagato per corruzione in seguito ad alcune intercettazioni in cui l'imprenditore Paolo Arata fa riferimento alla presunta mazzetta per far approvare una norma: "Questa operazione ci è costata 30mila euro", dice al figlio, riferendosi, secondo i magistrati, proprio al sottosegretario.Continua a leggere

L'omicidio del piccolo Giuseppe a Cardito : le intercettazioni delle maestre che sapevano tutto - Ultime Notizie Flash : Le intercettazioni delle maestre del piccolo Giuseppe di Cardito: sapevano quello che succedeva nella casa

Roma - Raggi intercettazioni su Ama : l'ex Ad Bagnacani «Subite pressioni sui conti». E la Lega chiede le dimissioni della sindaca : Spinto a portare in rosso conti di Ama, l'azienda che a Roma si occupa anche dei rifiuti. È quanto denuncia in un esposto l'ex ad e presidente di Ama Lorenzo Bagnacani. Almeno secondo...

Venivano a scuola con i lividi! Le intercettazioni delle maestre del bimbo ucciso di botte a Cardito : "Tutti i giorni Venivano con il volto tumefatto". Questo è quanto emerge dalle ricostruzioni delle intercettazioni mandate in onda da Chi l'ha visto? delle maestre di Giuseppe, il bambino ucciso a Cardito dal patrigno. Sono frasi che dimostrano come le insegnanti dei bambini fossero a conoscenza dei maltrattamenti che i due bimbi subivano a casa: "La sorellina è venuta in classe con un pezzo d'orecchio mancante". Una delle maestre, ...