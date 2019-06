I flussi elettorali a Milano secondo CISE | PD e Lega assorbono voti dagli alleati

termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2019) I, PD esi è occupata di analizzare itra le elezioni politiche e quelle europee nelle principali città italiane, compresi i capoluoghi più piccoli. Tra i più interessanti vi sono quelli che riguardano. Che negli ultimi 10 anni ha vissuto una trasformazione, non solo economica, ma anche politica. Da bastione del centrodestra è diventata un feudo del centrosinistra, e in particolare del PD. E le ultime consultazioni confermano questa tendenza. Centrodestra e centrosinistra si equivalgono in città nonostante a livello nazionale il primo valga quasi il doppio rispetto al. In particolare il PD, in crescita, appare assorbire il voto dei suoie non solo. Il 61% di chi aveva scelto Liberi e Uguali ha votato il partito di Zingaretti, mentre solo l’11% ha ...

Enrico06067528 : @borghi_claudio Vabbhè, Scientificamente accertato dai Flussi elettorali: quelli che la pensano come Fico, all'inte… - geokawa : RT @maxdantoni: Analisi SWG sui flussi elettorali. Tra chi aveva votato 5S nel 2018: 38% ha rivotato 5S, 38% si è astenuto, 14% ha votato L… - Mariari30057064 : RT @maxdantoni: Analisi SWG sui flussi elettorali. Tra chi aveva votato 5S nel 2018: 38% ha rivotato 5S, 38% si è astenuto, 14% ha votato L… -