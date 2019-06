Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS almeno in Cina

Tutto pronto e ipotesi date per il nuovo sistema operativo Huawei : Hongmeng in uscita coi Mate 30 : Ci apprestiamo a vivere settimane davvero ricche di indiscrezioni per quanto riguarda Huawei ed il suo nuovo sistema operativo Hongmeng, il cui progetto ha subito per forza di cose una sorta di accelerazione da metà maggio, quando al netto delle proroghe è arrivato il ban Google imposto di Trump e più in generale dagli Stati Uniti. A tal proposito, è importante analizzare più da vicino le indiscrezioni di oggi 3 giugno, sopratTutto nel caso in ...

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Weekend di fuoco con offerte Euronics e GearBest : Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi a buon prezzo : Un Weekend ricco di spunti interessanti per iniziare giugno nel migliore dei modi, considerando le offerte Euronics che si concentrano ad esempio sul tanto apprezzato Huawei Mate 20 Pro, senza dimenticare le proposte GearBest tornate improvvisamente aggressive con gli smartphone Xiaomi. Proviamo ad andare con ordine, dunque, perché c’è tanta carne a cuocere in queste ore e l’analisi non può lasciare nulla al caso come si può facilmente ...

Imperdibile prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 31 maggio - per effetto ban : Complice il ban USA, potreste portarvi a casa oggi 31 maggio il Huawei P30 Lite o il Mate 20 Lite a prezzi mai visti prima. Amazon offre spunti molto interessanti, sebbene fareste meglio ad affrettarvi nel caso in cui vi convinciate effettivamente all'acquisto (le cifre potrebbero variare da un momento all'altro, e non c'è verso alcuno di prevedere se al rialzo o al ribasso). Partiamo proprio dal Huawei P30 Lite , che ricordiamo corrispondere ...

La migliore notizia dopo il ban per Huawei Mate 20 Pro : aggiornamento Android Q più vicino : Ci sono finalmente novità positive per quanto riguarda il ban Huawei dettato da Google e soprattutto dagli Stati Uniti, se pensiamo a quanto emerso proprio in queste ore con il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro. Tutti probabilmente ricordano quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, con la rimozione del top di gamma dal programma che avrebbe dovuto portarlo al rilascio dell'aggiornamento Android Q. Appuntamento attesissimo da coloro che ...

Huawei riammessa alla SD Association - il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q : La situazione di Huawei sembra parzialmente calmarsi dopo l’exploit negativo determinato dalla pubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l’esclusione dei prodotti Huawei dalla beta di Android Q, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dalla SD Association, per la ...

Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q : Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q L'articolo Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Colpo di scena con il Huawei Mate 30 Lite in uscita il 5 giugno? L’indizio : Il Huawei Mate 30 Lite potrebbe essere lanciato davvero fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 5 giugno. C'è un unico indizio ufficiale e inconfutabile in tal senso, rappresentato da un invito rilasciato alla stampa cinese in queste ore. Come visibile in chiusura articolo e riportato dall'autorevole fonte Huawei Central, l'invito in questione si riferisce al Huawei Maimang 8. Proprio la serie Maimang cinese corrisponde a ...

Altro ritardo per EMUI 9 su Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : nuovi termini da fine maggio : Ci sono alcune importanti segnalazioni da prendere in esame oggi 30 maggio per i tantissimi utenti che sono in possesso di smartphone popolari come Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Stavolta non parliamo di promozioni che si susseguono dopo la storia del “ban Google”, quanto del rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9. Vicenda in sospeso da diversi mesi e che, a quanto pare, richiederà ancora un po’ di pazienza al pubblico che ha ...

Aspettate Android 9 Pie per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite? Ecco quando arriverà : L'aggiornamento ad Android 9 pie per Huawei P20 Lite e per Huawei Mate 20 Lite è stato rimandato a giugno o luglio a causa di alcuni bug. L'articolo Aspettate Android 9 Pie per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite? Ecco quando arriverà proviene da TuttoAndroid.

Vero e proprio punto di svolta software il Huawei Mate 30 : Android o OS proprietario? : Il destino software e non solo del Huawei Mate 30 si deciderà nella prossima estate e non in autunno, quando è previsto l'effettivo lancio dello smartphone. Il ban USA ai danni di Huawei ha contribuito a minare le certezze di natura software appunto per la prossima serie top di gamma (prendendo in considerazione anche i modelli Mate 30 Pro e Mate 30 Lite naturalmente). Con quale sistema operativo arriveranno le ammiraglie, con Android o con il ...

All’attacco il volantino Unieuro con Huawei Mate 20 Lite - P20 Pro e Samsung Galaxy S10e a prezzi top : Scatteranno ufficialmente il prossimo 31 maggio le offerte riguardanti il volantino Unieuro, tramite il quale sarà possibile acquistare alcuni smartphone Android a condizioni vantaggiose, come si potrà notare soprattutto con Huawei Mate 20 Lite, P20 Pro e Samsung Galaxy S10e. Proviamo dunque ad analizzare le singole promozioni, anche perché potrebbero essere soggette ad unità limitate, al dì là dei tempi entro i quali si chiuderà ufficialmente ...

Evacuazione per colpa del Huawei Mate 20 Pro : in fiamme al teatro : Su Reddit si legge dell'Evacuazione del Lyric Theatre di Lowry (Salford) per un principio d'incendio dovuto al surriscaldamento anomalo di un Huawei Mate 20 Pro, l'ennesimo episodio che sta coinvolgendo il brand cinese, già nell'occhio del ciclone per quanto avvenuto negli ultimi giorni su disposizione del Presidente degli USA, Donald Trump. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per poter constatare direttamente che lo spettacolo potesse ...

Un Huawei Mate 20 Pro si surriscalda e prende fuoco in un teatro : Da Salford arriva la curiosa notizia di un teatro che è stato evacuato a causa di un incendio causato dal surriscaldamento di un Huawei Mate 20 Pro L'articolo Un Huawei Mate 20 Pro si surriscalda e prende fuoco in un teatro proviene da TuttoAndroid.