Havaianas – Non solo infradito | presentata la collezione apparel & accessori

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019)presenta le collezioniper la SS2019. Da abbinare alle flip flop preferite!è molto più di un brand di! LaSpring/Summer 2019 propone infatti, oltre alle iconiche flip flop, anche una lineaed una selezione disuper colorati, in perfetto stile. Costumi interi e due pezzi, t-shirt e canotte, dress e shorts dai colori vivaci e dalle fantasie esotiche compongono la, dedicata sia all’uomo che alla donna. Scegli il costume che più ti piace ed abbinalo alle tue flip flop preferite, per un total lookperfetto per la stagione estiva! La lineaes propone invece divertenti teli mare, portachiavi e materassini gonfiabili a forma di, zainetti dai toni vivaci, pratiche mini-bag, custodie per auricolari… tutto ciò che occorre per una giornata in spiaggia ...

glamouritalia : Acquistandole si contribuisce a sostenere progetti per la salvaguardia della fauna e della flora amazzonica (ma non… - labstoreit : Nel #weekend arriveranno le #havaianas! Quelle che vedi qui sono in #limitededition, PRENOTALE ORA per non rimanere senza!!!! - labstoreit : Limited Edition! Le #havaianas di #gameofthrones le trovi solo da noi! In arrivo nel #weekend! PRENOTALE ADESSO per… -