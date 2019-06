Fognini è fuori dal Roland Garros | battuto da Zverev

Roland Garros - Fognini fuori agli ottavi contro Zverev : illude nel 1° set - poi crolla : L’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros si interrompe agli ottavi. Nella seconda prova stagionale del Grande Slam, il tennista di Arma di Taggia perde sulla terra rossa del Bois de Boulogne a Parigi contro Alexander Zverev, numero 5 del ranking Atp e del seeding, in poco meno di 3 ore di gioco. Dopo essere partito forte, conquistando il primo set per 6-3, Fognini ha ceduto al tedesco i successivi tre set. Praticamente senza storia i ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini accede agli ottavi contro Zverev! Caruso perde con Djokovic : Osaka fuori. Avanza Dominic Thiem : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

Tennis : Roland Garros. Fognini vince derby con Seppi - Bolelli fuori : Tennis, Roland Garros: Fabio Fognini si aggiudica il derby tricolore contro Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : In campo Fognini e Berrettini - fuori Sinner e Cecchinato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Tennis - Madrid : Fognini fuori agli ottavi. Avanti Djokovic - Nadal e Federer : Tutto facile anche per lo spagnolo, numero 2 del mondo e del tabellone, che ha piegato 6-3, 6-4 lo statunitense Frances Tiafoe. Nei quarti Nadal affronterà lo svizzero Stan Wawrinka che ha ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Madrid - Fognini fuori agli ottavi - eliminato da Thiem : scena negli ottavi di finale del 'Mutua Madrid Open' . Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo a Montecarlo, ed i successivi forfait ...

Tennis - Madrid : Fognini fuori agli ottavi - avanti Djokovic : Il serbo, numero uno del mondo, ha superato il francese Jeremy Chardy, numero 47 del ranking, in due set con il punteggio di 6-1, 7-6, 2,. Se la vedrà per un posto in semifinale con il croato Marin ...

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

