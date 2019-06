Sono salvi i quattro speleologi bloccati in una grotta in Calabria

Venezia - Matteo Salvini furibondo con Danilo Toninelli : "Si poteva evitare. Sono stufo dei no dei 5 Stelle" : L'incidente di Venezia si doveva e poteva evitare. "Mi risulta che una soluzione fosse stata trovata e condivisa", tuona Matteo Salvini durante un comizio a Tivoli, dopo aver appreso la notizia: "Mi risulta che qualcuno aveva messo intorno a un tavolo tutti, predisponendo una soluzione che prevedeva

Marco Travaglio in crisi d'identità : "Sono il premier e si fa così" - un delirante attacco a Matteo Salvini : L'ultima prodezza di Marco Travaglio? Una sostanziale crisi d'identità. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano, l'house organ grillino, crede di essere Giuseppe Conte. Lo mette in chiaro sin dal titolo del suo editoriale, "il discorso del premier", che inizia così: "Care concittadine e concittadini,

Matteo Salvini - il sondaggio del trionfo su Papa Francesco : quanti Sono i cattolici leghisti : Carta canta. Si parla di un sondaggio Ipsos, secondo il quale tra chi ogni domenica va a messa, il 33% ha votato per la Lega alle elezioni Europee. Insomma, Matteo Salvini ha grande appeal anche tra i credenti. Pessime notizie per Papa Francesco, che contro il vicepremier del Carroccio, nei fatti, s

Lettera Ue - Salvini : non Sono preoccupato : 11.22 "Non sono assolutamente preoccupato delle reazioni di Bruxelles; anzi, se riusciremo ad abbassare le tasse (...) formeremo un Paese assolutamente stabile e uno dei primi al mondo in cui investire". Così il vicepremier e leader Lega, Salvini, a Potenza per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, al ballottaggio di domenica 9 giugno. "sono soddisfatto" della Lettera dell'Italia all'Ue "perché ci sono segnali positivi per ...

Aversa - sale sul palco e regala ritratto a Salvini : “Mio capitano - Sono un tuo soldato. Io disposto a morire per te” : “C’è il signor Ottavio di Caserta per un altro grande omaggio”. Un signore campano viene annunciato così sul palco di Aversa, dove Matteo Salvini ha tenuto un comizio in vista del ballottaggio. “Mio capitano, è un tuo soldato che ti parla” ha detto l’uomo, regalando al leader della Lega un ritratto, “sono disposto a morire per te”. L'articolo Aversa, sale sul palco e regala ritratto a Salvini: ...

Rixi condannato si arrende : “Lascio” Salvini sfida i pm : “Non ci Sono prove” : La condanna è oltre le previsioni. E prima che s’inneschi la spirale dentro il governo gialloverde, Matteo Salvini la disinnesca «accettando» le dimissioni preparate dal viceministro ai Trasporti, e suo fedelissimo, Edoardo Rixi, senza risparmiare bordate ai giudici: «Lo faccio per il bene dell’esecutivo - dice Salvini - e suo, perché lo avrebbero ...

Salvini : ecco la lista dei Ministri del M5S da fare fuori… Sono 3 e devono andarsene : Matteo Salvini forte dai risultati delle Europee è pronto a far andare a casa tre Ministri dei 5 stelle Le parole di Matteo Salvini sin dal minuto dopo il trionfo alle urne delle elezioni Europee sono state rassicuranti sul futuro del governo. Il suo continuo “si va avanti” però va letto in controluce, per trovare la filigrana … Continue reading Salvini: ecco la lista dei Ministri del M5S da fare fuori… sono 3 e devono ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci Sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Matteo Salvini fa i nomi dei tre ministri M5s che vuole far saltare : "Ci Sono dei problemi" : Le parole di Matteo Salvini sin dal minuto dopo il trionfo alle urne delle elezioni Europee sono state rassicuranti sul futuro del governo. Il suo continuo "si va avanti" però va letto in controluce, per trovare la filigrana che porta i nomi di tre ministri, non per caso grillini, pronti a saltare.

Migranti su un gommone in avaria : la marina militare interviene | Ong : "Poteva agire prima" | Salvini replica : "Sono accuse infondate" : La nave 'Cigala Fulgosi' ha soccorso i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

Fiducia a Di Maio - fino alle 20 la votazione online : "Basta falsità - Di Battista e Fico per me Sono fratelli" | E Dibba ribatte a Salvini : "Lavori e non pensi a me" : Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento.

Mario Monti : “Sono un paladino del sovranismo - ma europeo. Salvini punta sul lavoro? È priorità da anni in Ue” : Si definisce paladino di “un sovranismo sì, ma europeo“. E sottolinea l’urgenza “di una profonda revisione della costruzione europea” e dei Trattati, perché Bruxelles deve “cambiare il Patto di stabilità. La Ue deve concentrarsi sui beni pubblici, come la difesa delle frontiere comuni, la regolazione dell’immigrazione, una diversa distribuzione dei costi per i rifugiati, la lotta al terrorismo, anche ...

Conte consulta prima Salvini e poi Di Maio per capire se ci Sono le condizioni : Due ore di colloquio con Matteo Salvini. Poi è il turno di Luigi Di Maio. Il premier Giuseppe Conte fa le sue consultazioni a Palazzo Chigi dopo le elezioni Europee di domenica che hanno visto la vittoria della Lega e un Movimento 5 Stelle in grande difficoltà.I due alleati, a parte qualche stringato messaggio, non si parlano da tempo, da quando la campagna elettorale era arrivata alle battute finali e i toni si erano alzati a tal ...

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici Sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...